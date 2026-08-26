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砸1.68億台幣只為過河？為躲17天塞船 韓貨主創巴拿馬運河最高通行費

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
一艘拖船駛經巴拿馬運河。歐新社
一艘拖船駛經巴拿馬運河。歐新社

知情人士透露，一家需要通過巴拿馬運河的貨主出價創紀錄的530萬美元（1.68億台幣），以確保取得通行船位。

彭博資訊引述知情人士說法報導，總部位於南韓天然氣公司SK Gas同意支付這筆高昂通行費，以便在9月1日通過巴拿馬運河。這筆費用是巴拿馬運河管理局本周舉行的競標中決定的，打破本月稍早創下的460萬美元前高紀錄，而當時同樣是由一名控制南韓船舶的貨主支付。

在伊朗戰爭打亂全球貿易航線後，市場對於迫切通過巴拿馬運河的需求大幅飆升，尤其是往返亞洲的航運。根據 Argus Media，沒有預約、抵達運河的船隻，目前等待通行的時間最長已達17天。

巴拿馬運河管理局也從9月起進一步緊縮通行限制，包括減少可通行船位配額數量，並且限制貨船可載運的貨量，原因是聖嬰現象可能引發乾旱，導致巴拿馬運河水位下降。

SK Gas這次贏得競飆，可讓一艘名為G. Spirit的液化石油氣（LPG）運輸船得以向北通過巴拿馬運河。根據彭博彙整的數據，截至周二，這艘船停泊在運河的太平洋一側。

SK Gas未立即回應置評要求。

巴拿馬運河管理局發言人拒絕對這項創紀錄的競標價格發表評論。運河管理局在聲明中表示，大多數船隻都是透過預約系統安排通行。近期的競標結果反映出「明顯強勁的需求」，競標價格也已高於今年2月之前約5.5萬美元的競標價格中位數。

巴拿馬運河 巴拿馬 台幣

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