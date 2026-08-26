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涉違法處理兒少個資 TikTok母公司遭巴西重罰9.4億

中央社／ 巴西利亞25日綜合外電報導

巴西國家資料保護局（ANPD）依官方裁決，今天以違反「一般資料保護法」（LGPD）為由，重罰TikTok母公司字節跳動（ByteDance）1億5380萬雷亞爾，約新台幣9.4億元。

路透社報導，國家資料保護局表示，中國字節跳動旗下的TikTok巴西子公司，在缺乏合法依據下，運用13至18歲青少年個資

監管機關估計，受檢視期間內，TikTok處理的兒童資料至少800萬筆，凸顯平台在年齡驗證機制上的缺失。

巴西正加強審查各線上平台對兒童與青少年的保護措施，這也是全球趨勢。包括澳洲、法國與中國在內的多個國家，已對未成年人使用社群媒體，實施或考慮實施更嚴格規範。

國家資料保護局本月已下令聊天平台Discord暫停直播功能，原因是憂心兒童與青少年接觸到有害內容。

國家資料保護局局長柯迪諾（Lorena GiubertiCoutinho）今天表示，正另行監督TikTok是否遵守已於3月生效的「數位兒童與青少年法」（Digital Childand Adolescent Statute）。

資料保護局亦針對22個數位平台與社群媒體，展開新的監督程序，評估其是否符合保護兒童的新法，未來恐有更多企業將面臨核查。

資料保護局特別點出對於TikTok「未登入動態消息」功能的疑慮。此功能可讓使用者無需建立帳號，即可瀏覽內容，導致巴西境內兒童與青少年在缺乏有效年齡驗證下，可以廣泛使用此平台。

監管機關指出，這項功能僅在巴西提供，美國與歐洲並未開放，僅限已註冊者才能使用。

監管機關補充說，TikTok同時欠缺足夠保護機制，無法降低大規模處理兒少資料所帶來的風險。

TikTok在聲明中表示，這項罰款所涉行為可追溯至2021年，當時並未將國家資料保護局於2025年核准的法遵計畫，以及此後陸續推出的額外保護措施納入考量。

TikTok補充說，無論是已登入或未登入的使用者，相關措施都符合巴西的資料保護法規，在評估可能採取的法律行動之際，將持續與監管機關溝通。

柯迪諾對媒體表示，字節跳動已承諾執行一項計畫，目標是讓TikTok符合巴西法規。

根據今天的裁決，若字節跳動未能在60天內提供並記錄必要的家長、監護人或其他法定安排，就必須刪除已註冊青少年的個人資料。

字節跳動若未能履行資料刪除、通報或告知等要求，每天將面臨約13萬7000雷亞爾（約新台幣83萬8000元）罰款。倘若放棄上訴權並迅速繳納罰款，總罰金可望減少25%。

巴西 母公司 個資 TikTok 兒少

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