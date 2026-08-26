1公斤DRAM能換一斤黃金！南韓DRAM出口單價繼續暴增 漲幅比金價剽悍

南韓出口的DRAM價格持續上漲，反映全球記憶體短缺情況加劇。韓媒比喻，如今1公斤韓國製DRAM的出口價格，已經可以買到620克黃金；DRAM出口單價從過去三年七個月前的低點迄今大漲12.5倍，漲幅遠高於同期間金價的2.4倍漲幅。

朝鮮日報報導，根據韓國貿易統計振興院26日公布的資料，本月首20日，韓國DRAM（不含DRAM模組）出口單價為每公斤92,183美元，較去年同期暴增401.0%；同期出口額則成長504.8%，達到98.06億美元。

投資研究公司Citrini Research分析韓國DRAM出口統計後指出，目前DRAM出口單價較2023年1月跌至約每公斤7,400美元的低點，已經大幅攀升約12.5倍。

報導說，目前南韓每公斤DRAM的出口單價，是同重量白金價格的1.53倍，更是白銀的41.7倍。

這凸顯出DRAM價格已經漲至空前水準，反映AI伺服器用的HBM與高容量伺服器DRAM正大量占用產能，排擠到一般DRAM的供應。市場上有人認為，明年的記憶體短缺可能還會進一步惡化。高盛預估，DRAM供需缺口將從今年的5%擴大至明年的5.9%。與先前預測相比，今年的短缺幅度上修0.1個百分點，明年則大幅上修3.4個百分點。

不過朝鮮日報也指出，DRAM不像黃金或白銀等原物料，可單純以重量衡量價值。DRAM價格會根據產品世代、資料傳輸速度、儲存容量及其他效能指標而有很大差異。隨著製程微縮及整合度提升，相同尺寸的晶片可以塞入更多資料。

與2023年初出口單價觸底時相比，目前市場上的主流產品容量也更大。當時市場研究機構集邦科技追蹤的現貨市場主流產品是DDR4 8Gb，如今則是DDR5 16Gb（2G×8）4800與5600。也就是說，代表性產品的容量已經從8Gb（1GB）翻倍至16Gb（2GB）。

然而，業界有人認為，近期DRAM出口單價的上漲，已經很難單純用產品升級來解釋。一名半導體業界人士表示：「隨著製程微縮、整合度提高，同樣大小的晶片可以塞入更多資料，因此產品升級本身確實會提高單位重量的價值。」但他也指出：「很難精確比較三、四年前與現在每單位重量所包含的儲存容量，不過即使把這項因素計算進去，近期記憶體價格的漲幅仍然非常陡峭。」

根據南韓央行資料，7月DRAM出口價格較去年同期暴漲270.3%。