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SpaceX砸3.2兆元建第三座星艦基地 預計2029年首次發射 可創上萬職缺

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
SpaceX將砸3.2兆元在路易斯安那州興建第三座星艦發射基地。路透
SpaceX將砸3.2兆元在路易斯安那州興建第三座星艦發射基地。路透

太空探索公司SpaceX宣布，將在美國路易斯安那州南部海岸的胡桃島（Pecan Island），興建全新的星艦（Starship）發射基地，總投資額高1,000億美元（約台幣3.2兆元）。這座基地占地12.5萬英畝（約506平方公里），預計2027年動工、2029年首次發射，是繼德州、佛羅里達州之後，SpaceX在美國境內的第三個星艦發射場。

新基地命名為「Starbase, Louisiana」，規劃興建五座發射設施，每座包含兩個發射台，並搭配推進劑生產廠、發電設施、火箭組裝廠，以及員工住宅。

這裡將成為SpaceX擴大星艦發射次數的重要據點。星艦目前主要在德州南部製造和發射，SpaceX也正於佛州卡納維爾角開發另一處基地。SpaceX執行長馬斯克（Elon Musk）為星艦設定很高的目標，預計技術成熟後每天發射數次，但今年至今僅升空兩次。

星艦被視為SpaceX未來最關鍵的火箭，短期任務是發射體積更大、效能更高的新一代星鏈衛星，提升衛星網路容量。SpaceX也計劃最快2027年利用星艦運送太空資料中心，並最快2028年替美國太空總署（NASA）載送太空人登月。這些計畫能否實現，也關係到SpaceX接近2兆美元的市值能否獲得支撐。

星艦需要大量燃料，胡桃島鄰近天然氣產區，是選址的重要優勢。此外，星艦可從這裡向南飛越墨西哥灣，再前往地球兩極上空，這對SpaceX部署多達100萬顆太空資料中心衛星的計畫至關重要。

路易斯安那州估計，這項計畫未來十年可為當地直接創造3,000個工作機會，另帶動8,100個間接職缺。馬斯克則預估最終可能帶來約1萬個工作機會。

不過，SpaceX的擴張伴隨環境爭議。SpaceX德州基地過去曾因火箭試射破壞保育棲地、污染水域而遭到抗議、訴訟與裁罰。SpaceX承諾與路易斯安那州合作修復沿海濕地、保護野生動物棲地，並強化濕地抵禦風暴的能力。新基地所在地原屬艾克森美孚石油公司，後來因沿海土地流失訴訟和解，土地歸還州政府。

SpaceX 德州 太空

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