油價開盤後續跌！布蘭特昨大跌4% 伊朗與阿曼磋商荷莫茲臨時航道

國際油價今天（26日）延續周二跌勢，因伊朗與阿曼討論目標恢復荷莫茲海峽航運的「臨時框架」；金價觸及逾三個月高點，今天開盤後小幅上漲，市場關注本周將公布受聯準會青睞的通膨指標。

西德州中級原油（WTI）10月期貨今天盤初下跌1.74%，報每桶80.93美元，在周二挫跌3%後繼續走弱，面臨80美元保衛戰，此前三個交易日累計下跌約6%。

布蘭特原油10月期貨周二大跌3.9%，收在每桶88.58美元。

現貨黃金今天開盤後上漲0.23%，報每英兩4,667.69美元，此前曾觸及5月14日以來最高。

阿曼通訊社引述聲明報導，伊朗外交部長阿拉奇與阿曼外交部長布沙迪討論了建立「臨時聯合海上走廊」的倡議。

聲明指出，雙方將繼續進行技術性會談，目標是就永久性海上走廊、荷莫茲海峽未來的管理方式，以及資訊交換、航運管理和相關海事與安全服務的提供機制達成協議。

與此同時，巴基斯坦陸軍參謀長結束對伊朗為期一天的訪問，伊朗媒體表示，此行取得了「有價值的成果」。

儘管美伊衝突已持續接近半年，並導致能源資源豐富的波斯灣供應受到限制，今年原油價格仍上漲逾40%。投資人對美國周一公布、要擴大對德黑蘭經濟施加壓力的計畫大致反應冷淡，原因是華府並未對包括中國在內的貿易夥伴祭出次級制裁；而中國是伊朗原油的最大買家。

BOK Financial Securities資深副總裁基斯勒表示：「看起來，原油價格現在開始反映和平協議可能比預期更早達成。」「由於仍有一些石油能夠通過海峽，伊朗與美國更有可能正進入新一階段的降級緊張狀態，因為雙方都在尋找一條可以退出衝突的道路。」

伊朗半官方通訊社Tasnim援引伊朗副外交部長加里巴巴迪的說法報導，伊朗與阿曼將進一步舉行會談，計劃在「30至60天內談判出一條新的永久航線」，以恢復經由這條重要水道的航運。

加里巴巴迪表示，雙方已就一條臨時航線達成共識，但沒有說明下一階段永久航線談判何時開始。

其他消息方面，美國石油協會（API）公布的資料顯示，上周美國原油庫存增加420萬桶。彭博看到的文件顯示，若周三稍晚公布的官方數據證實這項增幅，將是美國原油庫存連續第四周增加。

與此同時，俄羅斯正討論將海外柴油出口限制再延長一個月。由於烏克蘭持續攻擊俄羅斯煉油廠，這項措施可能進一步加劇全球柴油供應吃緊的情況。