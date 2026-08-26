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台積電ADR上漲1.8% 日月光聯電更強勁 台指期夜盤勁揚405點
台股ADR周二（25日）收漲，台積電ADR收盤上漲1.78%，報每股417.41美元，收盤最新價格換算並折合新台幣後為每股2,661.32元，較台北交易股票溢價率為10.89%。
台指期夜盤20日收盤上漲405點，漲幅0.9%，報45,437點。
道瓊工業指數25日收盤上漲160.24點，漲幅0.30%，收53,577.40點；標普500指數上漲24.38點，漲幅0.32%，收7,677.24點；那斯達克指數上漲171.11點，漲幅0.66%，收26,151.30點。
費城半導體指數上漲164.87點，漲幅1.44%，報11,588.04點。
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 591.04 +2.32 591.00 0.01
中華電 CHT 137.62 +0.00 136.50 +0.82
台積電 TSM 2,661.32 +1.78 2,400.00 10.89
聯電 UMC 124.97 +2.89 125.00 -0.03
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