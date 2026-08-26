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美股收盤／四大指數收漲 輝達財報前科技股反彈 美債殖利率回落助攻

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
紐約證交所交易員。法新社
紐約證交所交易員。法新社

美股四大指數周二（25日）收紅，因科技股在AI巨頭輝達NVIDIA）公布財報前股價從先前跌勢中反彈，同時油價和債券殖利率下滑也讓投資者略感寬慰。

道瓊斯工業指數25日收盤上漲160.24點，漲幅0.30%，收53,577.40點；標普500指數上漲24.38點，漲幅0.32%，收7,677.24點；那斯達克指數上漲171.11點，漲幅0.66%，收26,151.30點。

費城半導體指數上漲164.87點，漲幅1.44%，報11,588.04。

周二收漲有望緩解近期債市暴跌引發的投資者擔憂，此前債市暴跌推高殖利率並對股市構成壓力。這也有助於為9月定下基調，而9月在歷史上通常是股市表現較弱的月份。

周二，布蘭特原油下跌近4%，收在每桶89美元下方，西德州原油也跌至82美元左右，隨著油價跌至一周低點，且交易人士們繼續權衡財政部長貝森特決定擴大公債回購所帶來的影響，長期公債殖利率出現回落。

美林和美國銀行私人銀行市場策略主管Joe Quinlan表示：「目前存在諸多拉鋸——債券市場、地緣政治和油價方面。」「但我們對未來12至18個月美國經濟的前景持相當樂觀的態度；因此，我們對市場也持樂觀態度。」

輝達將於周三公布財報，將成為股市行情的新一項考驗。任何業績放緩的跡象都可能重新引發市場對估值過高以及AI熱潮還能支撐這種估值多久的擔憂。市場已對周期性支出以及超大規模科技公司為AI建設籌集資金的方式產生了警惕。

多數大型科技股收高。輝達上漲2.2%，Meta上漲近2%。記憶體大廠美光上漲2.5%。

超微（AMD）股價大漲4.9%，此前Raymond James上調其投資評級。

生技業者莫德納股價飆升14%，因巴克萊周一上調其目標價。此前數日，莫德納與Merck & Co.公布了雙方聯合研發的皮膚癌疫苗的晚期臨床試驗結果。

體育用品公司Dick's Sporting Goods下調年度業績預期後，股價暴跌30.7%。運動服飾公司Nike股價也跌逾3%。

折扣零售業者Target股價下跌3.8%，此前這家零售商就一款因被指引發「黑臉」爭議的萬聖節服裝公開致歉並下架，正當其財務扭虧為盈的努力開始取得成效之際，這一事件再次引發市場對其品牌失誤的擔憂。

周三發布的個人消費支出報告有望進一步釐清通膨壓力。此前，本月符合預期的消費者通膨數據已緩解了市場對聯準會即將升息的預期。周二公布的一項調查顯示，8月美國消費者信心指數跌至七個月以來的最低點。

LPL Financial首席經濟學家Jeffrey Roach表示：「消費者對當前狀況保持樂觀，但對未來更加擔憂。儘管就業市場依然穩健，但收入成長預期減弱可能拖累消費支出。」

投資者將聚焦聯準會主席華許周五在懷俄明州傑克森洞的談話，以尋找聯準會貨幣政策走向的線索。

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