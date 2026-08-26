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華爾街日報：Anthropic自估潛在營收超過30兆美元

中央社／ 紐約25日綜合外電報導
「華爾街日報」今天報導，美國人工智慧（AI）開發商Anthropic很可能告訴投資人，其總體潛在市場（TAM）規模可望超過30兆美元，高於SpaceX自估的28.5兆美元。路透
「華爾街日報」今天報導，美國人工智慧（AI）開發商Anthropic很可能告訴投資人，其總體潛在市場（TAM）規模可望超過30兆美元，高於SpaceX自估的28.5兆美元。路透

華爾街日報」今天報導，美國人工智慧（AI）開發商Anthropic很可能告訴投資人，其總體潛在市場（TAM）規模可望超過30兆美元，高於SpaceX自估的28.5兆美元。

路透社報導，總體潛在市場（total addressablemarket，TAM）指的是某項產品或服務若在相關市場達到100%市占率時，全年可能獲得的營收規模。若TAM龐大，可支持Anthropic計畫的首次公開募股（IPO）當中的公司估值。

「華爾街日報」（The Wall Street Journal）報導，開發聊天機器人Claude的Anthropic為了量化其TAM，正在評估所有可用AI模型完成的工作範圍。

SpaceX（太空探索科技公司）在今年5月提交的IPO文件中說，其已預期可見「人類史上最大可行的TAM」，大多歸功於AI科技。

路透社本月稍早報導，Anthropic目前預估其2028年營收約為1900億至2000億美元，其IPO估值取決於這些預測。

華爾街日報 Anthropic 營收

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