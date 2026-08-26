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市場權衡中東局勢 美股收盤齊揚
美國近日宣布對伊朗擴大經濟制裁，但未訂出明確時程，也未點名制裁其他國家，較分析師預期來得溫和，此外美伊也已重啟穿梭外交，市場正權衡局勢發展，華爾街股市今天收紅。
道瓊工業指數上漲160.24點或0.30%，收報53577.40點。
標普500指數微幅上揚24.42點或0.32%，收在7677.28點。
那斯達克指數挺升171.11點或0.66%，收26151.30點。
費城半導體指數漲164.87點或1.44%，收11588.04點。
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