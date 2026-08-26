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SpaceX將斥資千億美元打造新火箭基地 2027年動工

中央社／ 華盛頓25日綜合外電報導

美國太空探索科技公司（SpaceX）今天表示與路易斯安那州州長達成協議，將斥資1000億美元在該州南部打造1座火箭發射基地，預定2027年動工，將成為SpaceX第4座太空港。

路透社報導，SpaceX表示這座占地12.5萬英畝（5萬585公頃）的基地將命名為「路易斯安那州星際基地」（Starbase, Louisiana），將使星艦發射業務從德州南部拓展至新據點，預計每年可支援「數以千計次的星艦（Starship）飛行任務」。

SpaceX在基地選址附近的維爾米里恩堂區（Vermilion Parish）舉行盛大活動、對外宣布此計畫，與會貴賓包含路易斯安那州州長藍德瑞（JeffLandry）和多名州級高官。

SpaceX在聲明中表示，這項耗資1000億美元（約新台幣3兆1870億元）的計畫預計明年動工，暫定2029年進行首次星艦發射。

SpaceX補充說，預定施工的這片沿海沼澤地面積是紐約曼哈頓的逾8倍大，將打造為「自給自足的太空港」，包含推進劑生產、發電、深水航運能力，以及火箭處理等配套設施，可能還會興建1座機場。

藍德瑞表示這項協議是路易斯安那州的「轉捩點」，「這項計畫不只涉及鋼鐵、科技或資本，更代表當地家庭的就業機會，是社區（發展）的動力，也是對沿海地區的保護。」

SpaceX過去在佛羅里達州卡納維爾角（CapeCanaveral）、加州范登堡太空基地（Vandenberg SpaceForce Base），以及德州南部的星際基地進行星艦研發和試射。

SpaceX強調，這座新基地將為當地帶來超過3000個就業機會。然而，SpaceX之前已面臨其他基地附近居民反對聲浪，他們擔心水資源、環境污染與被迫售地等問題。

近年來，SpaceX大幅擴張在美國南部的足跡，包括在田納西州和密西西比州建造「巨像」（Colossus）人工智慧（AI）資料中心，以及在德州奧斯汀興建星鏈（Starlink）設施，現正規劃於德州中部打造1座晶片廠。

SpaceX 火箭 太空

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