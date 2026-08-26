加拿大對美國祭對等報復關稅 含鋼鋁家電海鮮等700品項

加拿大25日宣布，將對價值近200億美元的自美國進口貨品徵收15%、25%或50%的報復關稅，涵蓋鋼品、家電及海鮮等700品項。同時公布財務方案來支持受影響的加拿大勞工和業者。

路透社報導，美加兩國貿易談判破裂後，川普（Donald Trump）政府22日起對價值200億美元的自加拿大進口貨品徵收50%關稅。而根據加拿大政府聲明，今天祭出的報復關稅鎖定價值276億加元（約199億4000萬美元）的美國貨品，並將於9月8日生效。

1名加拿大官員指出，其中面臨50%關稅的品項包括鋼、鋁、家具和服裝等美國重要產業，25%關稅則針對起司、家電及一些海鮮，15%關稅適用於電子產品和工具。

這名官員表示，新關稅的設計是要在能夠打擊美國的同時，對加拿大消費者和企業造成的衝擊降到最低。

如今美加兩國採取以牙還牙的關稅措施將貿易戰升級，也寫下雙邊關係新低點。

加拿大為支援受新關稅影響的國內勞工和產業，今天也宣布祭出總規模75億加元（約新台幣1730億元）的措施方案，包括援助中小企業、提供企業融資現金流，以及幫助可能因此失業的勞工。

加拿大財政部長沈潘（François-PhilippeChampagne）表示：「我方採取的金額對等、稅率對等報復關稅，搭配數十億加元的支援方案，將保護（加拿大）勞工、農民、家戶和企業。」