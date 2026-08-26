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美國對伊朗制裁未見明顯衝擊 歐股收盤漲多跌少

中央社／ 倫敦25日綜合外電報導

美國宣布對伊朗新一輪制裁後，未見其經濟壓力明顯升高，令投資人鬆一口氣；加上德國第2季經濟成長率終值優於初值，歐洲主要股市今天收盤大多應聲上漲，惟法國股市尾盤轉跌。

倫敦FTSE 100指數上揚31.84點或0.29%，收10886.16點。

法蘭克福DAX指數揚升159.54點或0.61%，收26266.14點。

巴黎CAC 40指數小跌13.81點或0.16%，收8439.20點。

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