美國對伊朗制裁未見明顯衝擊 歐股收盤漲多跌少

美國財政部意外干預債市，重燃財政和美元貶值疑慮，推升比特幣和金價。比特幣延續上周開始的強勁漲勢，25日一度突破8萬美元大關，是5月以來首見，金價一度上漲近1%，逼近每英兩4,700美元，也創5月中以來盤中新高。去年推升比特幣和金價大漲的「貶值交易」，大有捲土重來之勢。

2026-08-26 01:21