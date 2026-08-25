反擊川式「鉛筆簽名」 卡尼9月8日起也對美祭50%關稅

加拿大總理卡尼25日對美國總統川普上周末宣布的新關稅，施以同等力道的反擊，9月8日起對美國鋼鋁製品的現有反制關稅將提高一倍至50%，美國製的家具、服裝和服飾，以及電玩、智慧手機等電子產品，也將面臨50%的新關稅。

此外，家電、奶酪、魚類、海鮮以及特定鋼鋁衍生品等其它美國商品，將被加徵25%的新關稅。一系列美製機械、工業工具和農用設備，則將被加徵15%的關稅。

加拿大與美國的關稅談判，上周末在最後關頭破局，美國自當地時間上周六（22日）起對價值約200億美元的加拿大輸美商品加徵50%關稅。加拿大總理卡尼在談判破裂後，隨即召回談判團隊，並向全國發表措辭強硬的演說，誓言加拿大將「一美元對一美元」進行報復。

卡尼說，加拿大從一開始就體認到「美國已經變了」，還說已經認識到「有時美國的簽名是用鉛筆寫的」（「We recognise sometimes its signature is written in pencil」），意指隨時可以用橡皮擦塗掉修改。

如今卡尼對川普的反擊之心，看來是堅若磐石。

整體而言，加拿大祭出的報復性關稅，將影響每年約200億美元的美國商品，與川普上周六引用美國1930年關稅法中一項從未動用過的條款對加拿大產品加徵的關稅大致等額，相當於加拿大去年從美國進口商品總額的6%左右。

除了對美製產品祭出高關稅，加拿大政府也將對受貿易戰升級影響的本國企業提供支持，推出一項75億加幣（約54億美元）的企業扶持計畫，其中包括增加對部分現有項目的資金投入。

新措施還涵蓋為中小企業提供流動性支持，向受美國關稅影響的公司撥款以加快其提出的項目，以及延長受影響產業的就業保險計畫，並提高靈活性。