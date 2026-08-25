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報復川普！加拿大對逾700種美國商品徵收15%至50%關稅

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報復川普 加拿大對逾700種美國商品徵收15%至50%關稅

聯合報／ 編譯江昱蓁／即時報導
加拿大安大略省一間超市的員工去年3月將美國酒類下架。新華社
加拿大安大略省一間超市的員工去年3月將美國酒類下架。新華社

加拿大官員25日宣布，為回應美國祭出的關稅，將於9月8日對價值199.4億美元的700多種美國商品，課徵15%至50%的關稅。

美國有線電視新聞網（CNN）說，加拿大將美國鋼鐵與鋁的關稅提高一倍至50%，與美國對加拿大鋼鋁課徵的關稅相同。加國官員說，此舉是保護加拿大製造業。

這些報復性關稅僅是加拿大與美國貿易戰中能動用手段的一部分，除關稅之外，加拿大還有限制向美國出口關鍵產品等其他可用工具。

路透則說，為提供受影響的勞工與產業財政支持，加拿大還宣布一項價值75億加幣方案，包括支援中小企業、提供企業現金流資金，以及協助可能因新關稅而面臨風險的勞工。

美國總統川普24日宣布，明年起對加拿大汽車、卡車、汽車零件及鋼鐵課徵的關稅將調升至50%。

美加貿易談判於最後一刻破裂後，川普政府對數十種加拿大進口商品徵收的50%關稅於22日生效，涉及商品金額約200億美元，包括曲棍球棍到農產品等貨物。加拿大總理卡尼先前已預告，加拿大將自9月8日起實施「等額對等」反制措施。

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