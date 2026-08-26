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蘋果發表新一代Mac mini 庫克告別作市場矚目

經濟日報／ 編譯劉忠勇、記者蕭君暉／綜合報導

蘋果25日發表新一代Mac mini，這可能是執行長庫克任內推出的最後一款新產品。

庫克9月1日正式交棒給特納斯，預料特納斯將主導發表折疊式iPhone，以及蘋果正在開發的其他重要新產品。

展望2027年，蘋果計劃更新入門款iPad及iPad Air，推出新款MacBook Air及MacBook Neo，並發表採用M7系列晶片的第二代觸控MacBook、第二代折疊式iPhone，以及紀念iPhone問世20周年的曲面玻璃iPhone。

蘋果計劃進軍AI穿戴裝置市場，第一步是推出搭載相機的AirPods。

後續還希望推出智慧眼鏡與Meta競爭，最近已測試一款搭載相機的吊墜，可把影像資料傳送至iPhone進行AI處理。

Mac mini近幾個月一直是蘋果供應鏈的棘手問題，因記憶體晶片短缺與先進製程產能瓶頸，這款熱門產品的等待期間可能是數周甚至數個月。

庫克曾表示，相關問題仍需要一段時間才能解決，新機上市後交貨時間能否縮短，目前還很難說。

Mac mini也是蘋果擴大美國製造的重要產品。蘋果今年初承諾，今年內將在德州休士頓開始生產Mac mini。庫克本月曾和川普政府官員一同參觀工廠。

庫克 市場 Mac Mini

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