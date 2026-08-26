驚奇！蘋果兩款新電腦亮相 搭載最新的M6或M5 Pro晶片

蘋果（Apple）25日在官網推出新款Mac mini和Mac Studio桌上型電腦，Mac mini在美國起售價899美元（約新台幣2.8萬元），在台灣起售價為29,900元，將搭載蘋果最新的M6晶片或M5 Pro晶片。部分Mac mini將由鴻海（2317）德州休士頓廠生產，為蘋果實現在美國製造的布局。

根據蘋果台灣官網，Mac mini本周四（27日）上午9點可開始預訂，9月22日開始發售；Mac Studio的起售價為84,900元，可選配M5 Max或全新的M5 Ultra，預訂和發售時間和mini一樣。

在9月新款iPhone發表會前，蘋果先在官網推出新款Mac mini，是近兩年來首次更新。目前Mac mini需求大增，成為在電腦上執行人工智慧（AI）應用的熱門工具，但記憶體晶片短缺使蘋果更難維持充足庫存。

鴻海集團位於休士頓北部的廠區有兩幢主要建築，其中一幢用於組裝蘋果的AI伺服器，每小時生產約十台伺服器，將用於驅動蘋果未來將加入自家硬體產品的AI功能。另一幢之前是空倉庫，已經改建為22萬平方英尺的Mac Mini製造場地。

鴻海輪值CEO蔣集恆之前表示，明年客戶對AI產能需求仍非常強勁，預期鴻海的資本支出將持續增加，包括台灣、美國、墨西哥及越南等地皆有擴產規劃；因應美國在地化需求，將持續擴大德州、威州、俄州及加州研發與製造量能。

蘋果今年下半年將密集推出多款新產品，新版Mac mini是其中之一。蘋果最快本周內發出iPhone發表會邀請函，活動可能於9月9日舉行，屆時將推出該公司第一款折疊式手機及iPhone 18 Pro系列，以及新款AirPod和多款小改款的Apple Watch，包括強化健身追蹤功能，Series 12將新增陶瓷錶殼款式。但搭載相機的AirPods預計明年才會推出。

蘋果也計畫在今年推出第一款結合螢幕的智慧家庭裝置。利用臉部辨識確認使用者身分，並顯示個人化內容。