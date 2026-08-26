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好消息...英特爾18A-P製程拿下日商訂單

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導

英特爾18A製程主要供自家產品優先使用，強化版的18A-P製程則傳出奪下外部客戶的消息。日本ASIC設計服務廠商Socionext揭露，將採用英特爾18A-P製程來開發客製化系統單晶片

這意味英特爾先進製程爭取外部代工訂單邁大步，更具備與台積電等對手在市場競爭的能力。

Socionext表示，此次透過英特爾18A-P製程來開發客製化系統單晶片，主要因應資料中心、邊緣運算及高效能運算（HPC）客戶日益增長的需求，首個開發項目為高效能運算小晶片。

Socionext強調，透過結合該公司的專業技術，與英特爾晶圓代工的先進製程與先進封裝藍圖，可為客戶打造具差異化、針對特定應用工作負載的系統單晶片方案。

Socionext並未揭露採用18A-P製程的ASIC案件何時量產。外界推測，以一般開發時程來計算，其進度可能不會比英特爾自家採用同製程的產品更快推出，但已經為英特爾的18A-P製程打了強心針，有外部客戶願意擁抱這項新製程方案。

英特爾6月宣布18A-P製程進入風險量產階段，相較Intel 18A製程，可在相同功耗下提升最高9％效能。

英特爾 晶圓代工 晶片 先進製程

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