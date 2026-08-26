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英特爾先進製程「Hot Chips 2026」大秀肌肉 企圖追趕台積電、三星

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導
不讓輝達專美於前，英特爾也在「Hot Chips 2026」活動中大秀肌肉，展示旗下Diamond Rapids處理器、Crescent Island GPU，以及Wildcat Lake系統單晶片等三款產品技術細節。路透
不讓輝達專美於前，英特爾也在「Hot Chips 2026」活動中大秀肌肉，展示旗下Diamond Rapids處理器、Crescent Island GPU，以及Wildcat Lake系統單晶片等三款產品技術細節。路透

不讓輝達專美於前，英特爾也在「Hot Chips 2026」活動中大秀肌肉，展示旗下Diamond Rapids處理器、Crescent Island GPU，以及Wildcat Lake系統單晶片等三款產品技術細節。

其中，Diamond Rapids是首款採用自家18A-P製程打造的伺服器處理器，預計明年推出。

業界解讀，這透露英特爾先進製程製造能量持續精進，意圖拉近與台積電（2330）、三星等勁敵的距離，並透過更多新產品與輝達、超微等對手一較高下。

英特爾目前一代的效能核心（P-core）設計產品是Intel Xeon伺服器處理器，代號為Granite Rapids，採用Intel 3製程打造。Diamond Rapids則是接下來要推出的下一代採P-core設計的Intel Xeon處理器，且是首款採用自家18A家族首款效能強化版本18A-P製程打造的伺服器系列產品，預計2027年推出。

英特爾指出，Diamond Rapids是一款專為企業級代理式AI設計的多用途處理器，完全採用該公司自家技術打造，包括在功耗與效能方面進一步強化的Intel 18A-P製程。這款產品導入全新架構，結合可靈活配置的運算模組、統一記憶體互連架構與彈性I／O，可提供穩定的高效能、高效率與可擴展性。

英特爾的18A製程採用RibbonFET環繞式閘極（GAA）電晶體架構，並首度導入PowerVia背部供電技術，建置於其美國亞利桑那廠區的Fab 52新廠，從Intel Core Ultra處理器系列3（代號 Panther Lake）開始量產，搭載此晶片的筆電於今年初上市。

英特爾之後逐步擴大採用18A製程的產品線，包括今年4月發表，瞄準主流消費者與中小型企業市場、代號為Wildcat Lake的Intel Core系列3筆電處理器也是採用此製程。

英特爾今年5月推出的Intel Arc G3與Intel Arc G3 Extreme掌機處理器，同樣是利用18A製程打造。另外，其採用18A製程的產品線也從客戶端產品逐漸擴及伺服器產品，今年6月推出其首款以18A製程的伺服器處理器Intel Xeon 6+，代號為Clearwater Forest，採效率核心（E-core）設計。

英特爾 先進製程 輝達

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