聽新聞
0:00 / 0:00
輝達財報前夕…獲印度大採購
印度AI基礎設施公司AM Intelligence宣布，已訂購9,000套輝達最新Vera Rubin系統，力拚成為亞洲首批採用輝達先進運算平台的公司之一。
AM Intelligence於25日發布聲明表示，配備這些系統的伺服器，預計明年在印度南部上線。
該公司客戶包括大型雲端服務供應商、AI實驗室以及致力於開發印度本土AI模型的機構。
日本也計劃購買輝達Rubin晶片，以建構自主研發的機器人基礎AI模型，首座資料中心預定2028年6月投入營運。
AM Intelligence已擬定一項規模達80億美元的計畫，其中包含對輝達下達具有約束力的訂單，目標是建置1GW（10億瓦）算力。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。