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輝達財報前夕…獲印度大採購

經濟日報／ 編譯廖玉玲／綜合外電

輝達公布財報前夕傳出奪下大單喜訊。

印度AI基礎設施公司AM Intelligence宣布，已訂購9,000套輝達最新Vera Rubin系統，力拚成為亞洲首批採用輝達先進運算平台的公司之一。

AM Intelligence於25日發布聲明表示，配備這些系統的伺服器，預計明年在印度南部上線。

該公司客戶包括大型雲端服務供應商、AI實驗室以及致力於開發印度本土AI模型的機構。

日本也計劃購買輝達Rubin晶片，以建構自主研發的機器人基礎AI模型，首座資料中心預定2028年6月投入營運。  

AM Intelligence已擬定一項規模達80億美元的計畫，其中包含對輝達下達具有約束力的訂單，目標是建置1GW（10億瓦）算力。

印度 財報 輝達

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