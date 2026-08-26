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美國對伊經濟制裁名單 瞄準60對象

經濟日報／ 編譯盧思綸／綜合報導

美國財長貝森特24日宣布擴大制裁伊朗，警告各國停止與伊朗做生意，否則可能被排除在以美元為核心的全球金融體系之外。不過，美方暫未祭出最嚴厲措施，而是希望先透過外交施壓，要求各國自行切斷與伊朗的經貿關係。

美方新一波制裁鎖定60名個人、實體及船舶，但未納入涉嫌協助伊朗石油交易的中國金融機構。貝森特並稱未來數天至數周會公布更多制裁措施。

貝森特宣布對伊朗展開「經濟放逐行動」，將進一步「收緊絞索」，鎖定伊朗所有收入來源，逐步切斷伊朗與全球經濟的聯繫。他說，這不是一次性制裁，而是一場持續行動。

新一輪制裁目標鎖定五大領域，包括數位資產、科技、黃金、航空及航運，美國財政部指控伊朗透過這些領域支撐經濟，表示後續將持續擴大制裁力道。貝森特警告，任何協助伊朗洗錢的實體，都將被排除在美元體系之外。

貝森特也坦言，若立即對多國全面祭出次級制裁，可能衝擊國際金融體系，因此美方目前仍保留更強硬手段。他反問：「我何苦把全球金融體系炸掉？」被問及是否會對中國銀行出手時，貝森特表示，「沒有人能逃過美國制裁的影響」。

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