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美財長貝森特購債計畫挨批 朱肯米勒：政府干預債市必輸

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
億萬富豪投資人、同時也是美國財長貝森特早期擔任避險基金交易員時的導師朱肯米勒（圖中），批評貝森特要投入數十億美元回購美國公債的計畫大錯特錯。路透
億萬富豪投資人、同時也是美國財長貝森特早期擔任避險基金交易員時的導師朱肯米勒（圖中），批評貝森特要投入數十億美元回購美國公債的計畫大錯特錯。路透

億萬富豪投資人、同時也是美國財長貝森特早期擔任避險基金交易員時的導師朱肯米勒（Stanley　Druckenmiller），批評貝森特要投入數十億美元回購美國公債的計畫大錯特錯。

朱肯米勒在24日刊出的投書中表示，「政府若出手捍衛價格，讓價格背離基本面，總是會輸」。貝森特上周宣布美國財政部將擴大回購長天期公債，而這一項罕見的措施，目的是透過壓低長期融資成本來提振經濟。

朱肯米勒表示：「我50年來都依循一個簡單的前提進行交易：市場會彙整任何委員會都無法掌握的資訊，而價格正是這些資訊傳達給決策者的方式。」「長天期美國公債殖利率是全球最重要的價格也是美國僅存的唯一財政紀律約束者。」

他說，人為壓低殖利率，無論省下多少利息成本，最終都可能以數倍於此的代價，換來更多問題，接下來更會進一步消耗花了兩個世紀才累積起來的資產，即「美國公債市場的公信力」。

此外，一旦市場相信財政部正在捍衛某個價格，每一次殖利率上升，都會變成對政府決心的考驗，而為了通過一次又一次的考驗，政府就必須不斷擴大操作規模，形成一種惡性循環。

美國財政部試圖透過發行更多短期公債，直接壓低長期殖利率，這與聯準會在市場動盪時期有時採用的所謂「扭轉操作」類似。然而，由財政部對債市進行調節，卻意味著逐漸超出職權範圍，讓債券投資人感到不安。

朱肯米勒認為，問題不只是財政部試圖影響債市的行為本身是錯的，在當前經濟環境下，此舉也缺乏合理性，因為美國10年期公債殖利率目前大致與美國經濟的名目成長率相當，這意味著金融環境屬於寬鬆，而非具有限制性。

朱肯米勒指出，要真正解決問題的答案很直接，首先，讓公債回購回到原本宣稱的目的：小規模、定期、針對較早發行的舊公債的流動性操作，並在每季再融資公告時公布；絕不能在非例行時點，因為殖利率上升而臨時出手。其次，應該誠實地延長債務期限，並接受市場決定的價格。接下來，唯一能持久降低長期殖利率的方法，就是處理基本財政赤字。

朱肯米勒此前曾稱讚貝森特轉入政界的表現，表示這位前同事因應政治環境的做法相當出色。在1990年代初，朱肯米勒擔任索羅斯旗下「量子基金」的投資長當時僱用了年輕的貝森特加入團隊，負責主導倫敦分部的歐洲投資。在這段期間，貝森特從朱肯米勒身上學習到了頂尖的全球宏觀（Global Macro）交易策略。當時僱用了年輕的貝森特加入團隊，負責主導倫敦分部的歐洲投資。在這段期間，貝森特從朱肯米勒身上學習到了頂尖的全球宏觀交易策略。

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