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路透AI模型 結合阿里千問打造

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
路透重新調整阿里巴巴的開源模型通義千問（Qwen），來打造自家AI模型。路透
路透重新調整阿里巴巴的開源模型通義千問（Qwen），來打造自家AI模型。路透

全球內容巨擘湯森路透（Thomson Reuters）24日推出首款自家AI模型「Thomson-1」，為減少依賴Anthropic的昂貴模型，改用中國大陸的開源科技來研發。

湯森路透把該公司的法律知識庫，結合中國AI業者的大型語言模型，打造出專屬工具來提供法律諮詢。湯森路透科技長賀朗說，他們重新調整阿里巴巴的開源模型通義千問（Qwen），來打造Thomson-1。開源模型的意思是，任何人都能免費下載，並依據個人喜好調整。

Thomson-1將接手原本由Anthropic Claude模型處理的部分任務。但賀朗強調，湯森路透無意藉此取代與Anthropic等的合作，Thomson-1將專注於該公司擅長之處，首先是文件審閱。

此舉顯示西方企業正積極利用平價的中國開源模型，打造自有工具，在不影響與Anthropic等AI巨擘合作的同時，重塑企業級AI的成本結構與應用模式。

Claude和OpenAI的Codex等，讓大企業感受到AI的高成本壓力。這也顯示平價的中國AI模型可能有利西方科技業者，許多新創公司已經用中國開源模型打造產品。

英國金融時報（FT）先前報導，Anthropic最高檔的AI模型，企業客戶需求疲弱。該公司的美國客戶用較便宜的替代品，建造自家AI工具。

據支付集團Ramp，Anthropic最大也最昂貴的模型「Fable 5」，推出兩個月來，在Anthropic AI工具的整體支出比重持平在11%。

路透 模型 大陸 AI

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