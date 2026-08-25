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兩岸緊張也擋不住台灣航運公司下訂單 大陸造船廠魅力何在？

新Mac mini和Mac Studio低調亮相...為新iPhone暖身 送別庫克

經濟日報／ 國際中心／綜合外電
蘋果公司25日在官網推出新一代Mac mini和Mac Studio桌機。路透
蘋果公司25日在官網推出新一代Mac mini和Mac Studio桌機。路透

蘋果公司25日又「悄悄」在官網推出新一代Mac mini和Mac Studio桌上型電腦，Mac mini在台灣起售價為29,900元，將搭載蘋果最新的M6晶片或M5 Pro晶片。Mac Studio的起售價為台幣84,900元，可選配M5 Max或全新的M5 Ultra。

另外值得一提的是，這可能是執行長庫克任內推出的最後一批新產品，他9月1日就要正式交棒給特納斯，而新iPhone發表會預料稍晚才會推出。

根據蘋果台灣官網，Mac mini和Mac Studio可從本周四（27日）上午9點開始預訂，9月22日開始發售。

在9月新款iPhone發表會前，蘋果先在官網推出新款mini和Studio，是近兩年來首次更新。目前Mac mini需求大增，成為在電腦上執行人工智慧（AI）應用的熱門工具，但記憶體晶片短缺使蘋果更難維持充足庫存。

這兩款新品將搭載最新一代Mac作業系統macOS 27 Golden Gate；該作業系統也將於今年秋季向其他Mac用戶推送。

最新款Mac mini沿用了2024年M4和M4 Pro機型首次採用的緊湊外型設計。當時，這款起售價599美元的電腦廣受好評，效能表現尤其受到讚譽，讓同價位的PC產品完全相形失色。

據蘋果介紹，新款M6晶片配備12核心中央處理器（CPU），擁有官方所稱的「全球最快單執行緒效能」；同時配備12核心圖形處理器（GPU），AI效能是前代的四倍。搭載M6晶片的Mac mini標配16GB記憶體，最高可配置32GB，而M5 Pro版本最高可配置64GB記憶體。

與前代一樣，Mac Studio主攻專業用戶，提供更豐富的規格配置選擇。搭載M5 Ultra的機型最高可配備36核心CPU和80核心GPU，統一記憶體最高可達512GB。

Mac Mini 庫克 蘋果

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