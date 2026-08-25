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川普對加拿大發動貿易戰有何後果？專家：美國可能再祭QE

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
美國總統川普已決定對加拿大發動貿易戰，將對加國產品課徵50%的關稅，加拿大總理卡尼（右）已宣布下月採取報復措施。法新社
美國總統川普已決定對加拿大發動貿易戰，將對加國產品課徵50%的關稅，加拿大總理卡尼（右）已宣布下月採取報復措施。法新社

哪個揮霍無度的人，會無謂槓上最後一家願意貸款給他的銀行？答案是：山姆大叔。美國總統川普已決定對加拿大發動貿易戰，將對加國產品加徵50%的關稅，理由是加拿大占美國便宜。

然而，加拿大是近年來美國公債的大買家之一，持有美國公債總值如今已提高到4,600億美元，是五年前的三倍。這幾乎抵銷了中國大陸脫售的美債金額。

換句話說，在中國大陸不再出資協助美國填補赤字之際，加拿大正借錢給美國。

國會預算辦公室（CBO）估計，美國聯邦政府今、明兩年必須舉債1.9兆美元，2028年再借2.1兆美元。整體而言，聯邦政府未來十年舉債總額可能超過24兆美元，使聯邦淨債務（net debt）增加75%至56兆美元。

這些數字其實還低估了未來需要舉債的規模，因為仍計入川普關稅持續帶進的稅收（即使已遭最高法院推翻），還假定去年通過的各項減稅案（例如小費不課稅）會持續實施到2028年底才到期（可能性微乎其微），也假定社會福利支出將削減五分之一（實際發生機率渺茫）。

美國政府現在還沒破產，但債務負擔增加的速度比國內生產毛額（GDP）成長率還快。赤字正呈現螺旋式上升，目前還看不到盡頭。償付國債的利息支出如今已占聯邦預算赤字逾半，比聯邦醫療保險（Medicare）支出還高。種種跡象顯示，美國政府藉「削減聯邦支出」解決問題的展望不樂觀。

MarketWatch專欄作家阿倫茲指出，到頭來，美國政府勢必得透過加稅降低赤字，但按現行政治制度而言，不太可能實現。將來府會必須同意改革預算程序，才有望改善赤字太高、債務過多的問題。

對政治人物而言，最輕易的解決辦法，就是讓通膨上升，藉此降低以實質購買力計的債務價值。那正是第二次世界大戰結束後發生的實際情況。

同時，一旦川普得罪加拿大，還會有哪一國願意借錢給美國？也許是沙烏地阿拉伯吧。

最明顯的解決之道，是聯準會（Fed）重新祭出量化寬鬆（QE）計畫，基本上就是印鈔票來買美國公債。難怪金價近來大漲。

貿易戰 加拿大 川普

延伸閱讀

美國債衝破40兆美元！財長稱赤字已到頂：靠經濟成長帶領走出困境

世界日報社論 ／川普關稅還有用嗎？加拿大給世界答案

美加恐陷螺旋式貿易戰 加拿大總理卡尼稱已「處於戰爭狀態」

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