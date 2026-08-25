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美股早盤／3大指數齊揚！市場對威脅伊朗無感 油價跌、台積電ADR漲1.6%

經濟日報／ 編譯林奇賢／綜合外電
Jefferies經濟學家Mohit Kumar認為，伊朗很可能會在接近美國期中選舉時與美方達成協議，因為到時川普會願意做出最大讓步。美聯社
Jefferies經濟學家Mohit Kumar認為，伊朗很可能會在接近美國期中選舉時與美方達成協議，因為到時川普會願意做出最大讓步。美聯社

美股三大指數25日早盤開高，因市場對美國最新一輪孤立伊朗經濟的威脅，大致反應冷淡，油價回落，美債殖利率下滑，科技股反彈。

道瓊工業指數上漲24點或0.05%，標普500指數揚升0.4%，那斯達克綜合指數攀漲0.5%。費城半導體指數彈升1.5%，台積電ADR漲1.6%。

中間人士表示，他們持續努力終結這場持續近六個月的衝突，加上紐時報導，被撤離的美國駐中東外交官，最快可能本周開始返回原先派駐的地點，意味著華府預期美伊之間不會再次全面爆發衝突。這些消息使國際油價下跌，布蘭特原油期貨跌破每桶90美元。

儘管美國財長貝森特表示，持續與德黑蘭進行貿易的國家，可能被迫退出以美元為核心的金融體系。Jefferies經濟學家Mohit Kumar卻說：「貝森特將這項經濟計畫當作迫使伊朗回談判桌、讓美國取得優勢的手段，並不是要升高衝突。」

Mohit Kumar認為，伊朗很可能會在接近美國期中選舉時與美方達成協議，因為到時川普會願意做出最大讓步。

個股方面，英特爾漲2%，輝達漲2%，美光也漲2%。蘋果跌0.1%，該公司突襲推出小改款Mac mini，除了首度搭載全新的M6晶片，另外可選M5 Pro晶片，起跳價為新台幣29,900元，台灣27 日開放預購、9月22日開始出貨。

伊朗 油價 美股 台積電ADR 科技股 美債殖利率

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