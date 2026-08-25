美加貿易戰升溫！川普稱考慮將安大略湖改名美國湖 加拿大嗆反擊美關稅

隨著美國與加拿大之間的貿易戰升溫，美國總統川普（Donald Trump）今天表示，他正考慮將安大略湖（Lake Ontario）的名稱改為「美國湖」（Lake America）。

美聯社報導，這項變動將使外界回想起川普去年以行政命令，單方面將墨西哥灣（Gulf of Mexico）更名為美國灣（Gulf of America）的做法。

美國與加拿大正陷於貿易爭端，加拿大預計今天公布報復措施。

之前兩國談判破裂後，川普政府上週末對價值200億美元的加拿大商品祭出50%關稅，引發加拿大反擊。

川普今天在社群媒體上表示：「美國正認真考慮將安大略湖更名為美國湖，因為我們預計不會再與安大略省有大量生意往來。」

安大略省是加拿大人口最多的省分，也是該國汽車產業的重鎮。