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美加貿易戰升溫！川普稱考慮將安大略湖改名美國湖 加拿大嗆反擊美關稅
隨著美國與加拿大之間的貿易戰升溫，美國總統川普（Donald Trump）今天表示，他正考慮將安大略湖（Lake Ontario）的名稱改為「美國湖」（Lake America）。
美聯社報導，這項變動將使外界回想起川普去年以行政命令，單方面將墨西哥灣（Gulf of Mexico）更名為美國灣（Gulf of America）的做法。
美國與加拿大正陷於貿易爭端，加拿大預計今天公布報復措施。
之前兩國談判破裂後，川普政府上週末對價值200億美元的加拿大商品祭出50%關稅，引發加拿大反擊。
川普今天在社群媒體上表示：「美國正認真考慮將安大略湖更名為美國湖，因為我們預計不會再與安大略省有大量生意往來。」
安大略省是加拿大人口最多的省分，也是該國汽車產業的重鎮。
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