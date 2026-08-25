快訊

兩岸緊張也擋不住台灣航運公司下訂單 大陸造船廠魅力何在？

聽新聞
0:00 / 0:00

美加貿易戰升溫！川普稱考慮將安大略湖改名美國湖 加拿大嗆反擊美關稅

中央社／ 華盛頓25日綜合外電報導
美國總統川普（Donald Trump）今天表示，他正考慮將安大略湖（Lake Ontario）的名稱改為「美國湖」（Lake America）。 歐新社
美國總統川普（Donald Trump）今天表示，他正考慮將安大略湖（Lake Ontario）的名稱改為「美國湖」（Lake America）。 歐新社

隨著美國加拿大之間的貿易戰升溫，美國總統川普（Donald Trump）今天表示，他正考慮將安大略湖（Lake Ontario）的名稱改為「美國湖」（Lake America）。

美聯社報導，這項變動將使外界回想起川普去年以行政命令，單方面將墨西哥灣（Gulf of Mexico）更名為美國灣（Gulf of America）的做法。

美國與加拿大正陷於貿易爭端，加拿大預計今天公布報復措施。

之前兩國談判破裂後，川普政府上週末對價值200億美元的加拿大商品祭出50%關稅，引發加拿大反擊。

川普今天在社群媒體上表示：「美國正認真考慮將安大略湖更名為美國湖，因為我們預計不會再與安大略省有大量生意往來。」

安大略省是加拿大人口最多的省分，也是該國汽車產業的重鎮。

川普 貿易戰 美國 加拿大 關稅

延伸閱讀

川普揚言對加拿大汽車鋼鐵徵50%關稅 美墨加協定前景蒙塵

美加貿戰升級／川普：加國汽車、鋼鐵稅率明年增至50%

美加貿戰升級／卡尼擬撐到川普下台 衝突恐延至2029年

墨總統：與美貿易談判進行中 不受美加關稅爭端衝擊

相關新聞

美股早盤／3大指數齊揚！市場對威脅伊朗無感 油價跌、台積電ADR漲1.6%

美股三大指數25日早盤開高，因市場對美國最新一輪孤立伊朗經濟的威脅，大致反應冷淡，油價回落，美債殖利率下滑，科技股反彈。

中台晶片戰爭台積電小心了？法媒揭陸挖角台人才竊密 滲透手段曝光

法國快訊週刊24日刊登題為「中國與台灣的晶片戰爭：北京如何企圖從龍頭企業台積電竊密」的報導指出，在AI戰爭中，中國企業企...

關切哪些數據？Fed華許周五演講 專家：市場若聽到2件事會大漲

華頓商學院教授席格爾（Jeremy Siegel）說，本周五美國聯準會（Fed）主席華許在傑克森洞的演講，如果有講明白聯準會做決策看重哪些數據的話，或許可能出現觸發市場新一輪上漲。

兩岸緊張也擋不住台灣航運公司下訂單 大陸造船廠魅力何在？

韓媒Chosun Biz報導，中國大陸造船業獲得的訂單正蜂擁而入，即便台灣與中國在政治上關係緊張，台灣航運公司卻已開始向中國造船廠下單，例如台灣的萬海過去主要委託南韓造船廠，但去年12月首次選擇中國造船廠。

美加貿易戰升溫！川普稱考慮將安大略湖改名美國湖 加拿大嗆反擊美關稅

隨著美國與加拿大之間的貿易戰升溫，美國總統川普（Donald Trump）今天表示，他正考慮將安大略湖（LakeOntar...

新Mac mini和Mac Studio低調亮相...為新iPhone暖身 送別庫克

蘋果公司25日又「悄悄」在官網推出新一代Mac mini和Mac Studio桌上型電腦，Mac mini在台灣起售價為29,900元，將搭載蘋果最新的M6晶片或M5 Pro晶片。Mac Studio的起售價為台幣84,900元，可選配M5 Max或全新的M5 Ultra。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。