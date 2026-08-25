兩岸緊張也擋不住台灣航運公司下訂單 大陸造船廠魅力何在？

韓媒Chosun Biz報導，中國大陸造船業獲得的訂單正蜂擁而入，即便台灣與中國在政治上關係緊張，台灣航運公司卻已開始向中國造船廠下單，例如台灣的萬海過去主要委託南韓造船廠，但去年12月首次選擇中國造船廠。

報導指出，中國大陸造船廠如今涵蓋各種船型與尺寸，包括過去主要由南韓造船廠承造的超大型、高價值貨櫃船。而且中國造船業大舉擴張產能，能滿足全球貨櫃航運公司要求的交船時程，進而壟斷相關訂單。另一個訂單轉向中國的因素，是中國造船廠建造環保的雙燃料貨櫃輪技術已有所提升。

根據英國貨運市場研究機構Clarkson Research，中國造船廠今年上半年拿下全球逾80%的新貨櫃輪（約380艘）訂單。南韓則取得約10%-15%訂單。

全球貨櫃航運龍頭地中海航運（MSC），6月向恆力集團旗下的恆力重工訂購10艘約能裝2萬TEU的貨櫃輪，另外還有權再增購10艘。據了解，MSC目前超過120艘的貨櫃輪訂單，由中國造船廠承造。

全球最三大貨櫃航運公司法國達飛海運，6月也向恆力重工訂購六艘中小型貨櫃輪。近年來，達飛海運逐漸將運能2萬TEU以上的貨櫃輪訂單（這種船過去主要由南韓造船廠建造）交由中國造船廠製造。去年11月，達飛海運向大連造船訂購六艘2.2萬TEU的LNG雙燃料貨櫃輪，並保留再訂購四艘的權利。

全球第二大貨櫃航運公司、丹麥的馬士基，今年2月向新時代造船公司下訂八艘中型的18,600 TEU貨櫃輪，預計2029到2030年交付。

業界人士指出，能在2029年上半年以前交付，是今年大多數新貨櫃船訂單流向中國造船廠的主因。相較之下，南韓造船廠產能短期已被高價值LNG船占滿，恐難重奪貨櫃輪訂單。

分析師表示，台灣萬海近期開始向中國造船廠訂購貨櫃輪，也與何時能交船有關。韓媒Chosun Biz指出，萬海去年12月向中船黃埔文沖船舶以及CHINA SHIPBUILDING TRADING下訂六艘6,000 TEU貨櫃輪。本月，萬海又向上海外高橋造船訂造八艘貨櫃輪，總額達9.8億美元。這批船的運能介於9,200至1.1萬TEU，採用環保設計，預計從2029年開始交船。