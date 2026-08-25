中台晶片戰爭台積電小心了？法媒揭陸挖角台人才竊密 滲透手段曝光

法國快訊週刊24日刊登題為「中國與台灣的晶片戰爭：北京如何企圖從龍頭企業台積電竊密」的報導指出，在AI戰爭中，中國企業企圖繞過監管，極力從台灣挖角瞭解最先進晶片的人才。

快訊週刊（L'Express）報導，台積電握有全球最尖端晶片製造技術的珍貴機密，這些晶片用於高階手機和電腦、資料中心處理器、軍事設備，也是人工智慧（AI）發展不可或缺的要件，特別是美企輝達（NVIDIA）所設計的AI晶片。

台灣處於以AI為重點的美中科技戰核心，在中國侵略的威脅下，台灣選定立場，台積電規劃在美國亞利桑那州興建6座晶圓廠；台灣政府也限制戰略性產品向華為等中國科技企業出口，致力遵守美國監管規則。

報導指出，台灣自2021年以來展開大規模調查，以追蹤高科技產業內的滲透活動，但鑒於中國對這項產業的覬覦，調查行動相當繁雜；中國的主要手段是以比市場行情高3倍的薪資挖角高階工程師，而這種搶人手段實際上就是商業間諜行為。

報導引述，新竹檢察官蔡宜臻說，中國企業來台招募人才，這些人隨後再將機密帶到中國。這套操作手法在暗處運作，要加以揭發並非易事。台灣法律禁止這些中國實體在未經事先許可的情況下，在晶片設計等特定產業招募台灣人才，因此這類操作隱藏在複雜架構下，透過空殼公司或人頭來執行。

蔡宜臻表示，這類活動往往有很大一部分是在地下進行，可能設有辦公室、聘用台灣人，但這些人實際上與中國企業有關。

5年前，台灣方面發現數百名受僱於兩家台灣科技企業的工程師，實際上替中企「比特大陸」工作，涉案人當時僅以新台幣10萬元到20萬元交保，金額低到遠遠不足以發揮嚇阻作用。蔡宜臻說，有時中企甚至會代為支付律師費或罰款。

報導提到，新竹台元科技園區長期被視為中國招募工程師的重要基地；一名工程師透露，只要企業繳交租金，不公開表明自己為中國工作，通常就能被接納。

這名工程師2017年受僱於一家台灣的連線裝置晶片設計公司，公司負責人為了尋求資金，轉向中國杭州當局。這名工程師說，杭州當局開始向這家公司注資，希望最終整支技術團隊遷到中國，同時也要求台灣團隊訓練中方研發團隊；數年內，這家轉為中資控制的公司在中國聘用的員工幾乎與在台灣一樣多。

目前有17家中企因涉嫌非法挖角科技業人才而被調查，但每堵住一個破口，就又出現另一個破口。中國AI公司「深度求索」2025年推出R1語言模型，性能幾乎與美國類似產品相當，令美國、台灣大為警覺。

國立清華大學科技法律研究所教授兼所長林勤富在報導中表示，中國透過中間人成功取得許多先進晶片，可以肯定的是，中國利用漏洞並違反美、台法律，獲得了材料和算力。

舉例來說，今年3月，3名與伺服器大廠美超微（Supermicro）有關的人在美被控謀劃將價值25億美元、搭載輝達AI晶片的設備，先經台灣再透過東南亞的空殼公司轉移至中國。

中企也愈來愈嫻熟於鑽法規漏洞，有些公司設法直接向專攻先進晶片設計的台灣企業採買。

台灣智庫「科技、民主與社會研究中心」海外研究員江旻諺說：「這些晶片的技術特性差異很大，美國監管機關很難清楚界定哪些可自由出口、哪些因其最終用途（例如軍事目的）而須加強管制。」鑒於中國官方政策推行「軍民融合」，也就是將民用科技企業與國防需求整合在一起，這一點顯得更為重要。

但限制措施應擴大到什麼程度？在台灣，這個問題引發了分歧。有些人強調經濟層面，認為即便中國市場分量大幅縮減，2025年仍占台積電營收近9%；但也有專家提出警告，江旻諺說，如果中國想建造一台用於提升軍事系統性能或執行飛彈所需計算的超級電腦，就可能需要這些專門晶片。

報導最後寫道，台灣半導體產業的技術能力極具戰略價值，確保台灣獲得美國保護；台灣目前在最先進晶片上，對中國仍保有5年左右的領先，但也必須思考，若中國迎頭趕上，這面「矽盾」該如何因應。