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關切哪些數據？Fed華許周五演講 專家：市場若聽到2件事會大漲

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
美國聯準會（Fed）主席華許。法新社
美國聯準會（Fed）主席華許。法新社

華頓商學院教授席格爾（Jeremy Siegel）說，本周五美國聯準會Fed）主席華許在傑克森洞的演講，如果有講明白聯準會做決策看重哪些數據的話，或許可能出現觸發市場新一輪上漲。

席格爾在CNBC的訪談中表示，華許若能討論聯準會現在究竟關切哪幾個特定的數據、指標，來做為制定貨幣政策的決策依據，那麼市場將會對之做出正面反應。

席格爾說，投資人希望由華許的演說中知道，聯準會的決策官員們注意哪一類的數據？他問：「你們關心五年通膨預期，還是聯邦資金期貨市場？哪種類型的資料，你們覺得重要？」他強調，這確實是聯準會應該向市場說明的部分。

華許周五的演講回答到這些問題的話，席格爾認為周五市場可能會大漲。

另外，投資人應該也想仔細聽聽，了解華許是否有曾與財政部長貝森特，就最近財政部在債市的干預，溝通意見

一旦華許的演說乏善可陳、沒能提供資訊，席格爾預期市場可能又會開始遭受考驗，30年期美債殖利率或再升破5%。

席格爾表示，目前的殖利率水準並非更廣泛市場陷入危機的嚴重訊號，沒有理由恐慌。

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