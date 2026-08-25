股價自己救？蔡崇信、馬雲增持阿里巴巴股票 表達對AI前景堅定看好

路透25日報導，中國大陸電商和AI服務巨頭阿里巴巴的共同創辦人兼董事會主席蔡崇信，連兩天增持自家公司股份。此外，南華早報報導，已淡出日常管理的元老創辦人馬雲，近期也增持了逾6億港幣阿里巴巴股票。

香港聯交所資料顯示，蔡崇信25日買入72萬股，平均價每股113.47港幣，本次增持斥資約8,169.8萬港幣。本地媒體--科創板日報當日稍晚援引消息人士報導，隨著阿里發起配售融資，馬雲連日增持阿里港股，總額已超6億港幣，以表達對阿里AI前景的「堅定看好」。

阿里巴巴股價之前宣布啟動高達800億港幣的新股配售，但股價持續承壓。包括蔡崇信、執行長吳泳銘在內的兩位高管，24日已分別買進公司72萬股和35萬股，合計耗資約1.2億港幣。

繼24日進場之後，兩天內蔡崇信、吳泳銘公開揭露的增持金額總計已超過2億港幣。若加上馬雲據傳增持的金額，三位阿里巴巴合夥人合計增持金額超過8億港幣。

投資研究機構晨星指出，儘管阿里巴巴此次配售價格低於其公允價值估計，但該價格並不會顯著損害股東價值；此次股權融資優化了阿里巴巴的融資結構，並降低了資產負債表風險。

阿里巴巴ADR在紐約股市25日盤前一度應聲上漲2.5%，今年來跌約20%。