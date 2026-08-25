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台灣新創赴印尼尋合作 技術團談市場進入要點

中央社／ 雅加達25日專電

印尼市場規模大、產業需求多元，台灣新創近日赴當地尋找合作機會。國合會駐印尼技術團團長高祥泰今天向中央社表示，台灣企業進入印尼除要掌握法規及市場條件，也須找到合適的在地夥伴。

好食好事基金會18日至21日率炬銨生技、豐漁養殖無人船及以力科技等台灣新創團隊走訪日惹（Yogyakarta）及雅加達，進行產業參訪、企業交流及商務媒合；駐印尼技術團也參與行程，協助台灣業者接觸印尼企業及相關單位，了解當地產業環境。

談到台灣企業進入印尼市場應注意的事項，高祥泰指出，企業進入印尼市場須了解進口規定、產品註冊、印尼國家標準（SNI）及農業、食品等相關認證；印尼幅員廣大、各地市場條件不同，尋找可靠的在地合作夥伴、代理商或通路也相當重要。

在產品面向，他表示，台灣產品雖普遍具備技術及品質優勢，仍須考量印尼當地價格接受度、使用習慣及實際需求，適度調整產品及商業模式；尤其農業科技、智慧設備及機械類產品，技術支援、維修及售後服務也會影響客戶採用意願。

因此，高祥泰認為，企業初期可先透過示範、試作或概念驗證（PoC）進行實際應用驗證，確認產品符合當地環境及需求後，再逐步擴大市場及合作規模。

團隊首站前往日惹，走訪水產養殖相關企業及養殖場，了解智慧養殖、水質監測、養殖管理及疾病防治等議題，也實地觀察當地養殖業者面臨的問題；完成日惹行程後，再轉往雅加達進行一對一商務媒合及產業交流。

高祥泰說，本次台灣新創團隊赴印尼已有合作進展，其中豐漁養殖無人船與日惹當地大學洽談實驗及概念驗證測試，並將透過線上會議追蹤進度；炬銨生技則與印尼漁業相關政府單位接觸，評估透過當地大學引進台灣技術及產品進行試驗。

他補充，技術團未來將依台灣企業需求協助媒合合作對象或示範場域，並讓企業了解當地需求及行政環境，促進雙方進一步合作。

印尼 市場 雅加達 新創企業

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