巿場關注伊朗經濟窒息計畫、輝達財報 亞股今多收漲

投資人關注美國對伊朗「經濟窒息」計畫同時，在晶片巨頭輝達（NVIDIA）財報公布前，科技股因華爾街再度收黑而承壓。亞洲股市今天大多收漲。

法新社報導，華府和德黑蘭的戰事將進入第6個月，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）表示，白宮宣布對伊朗發動「經濟D-Day」。他提出威脅稱，與伊朗有貿易往來的國家將遭到打擊。

美國財政部同時聲明，伊朗的數位資產、科技、黃金、航空和航運業，都將成為制裁重點。

貝森特說法顯示美國暫時不採取軍事行動，兩大油價基準合約前一交易日雙雙下跌超過2%。油價在亞洲早盤一度反彈，但隨後轉跌，持續壓低。

Quintex Intel全球策略師殷尼斯（Stephen Innes）表示：「美方對伊朗日益強硬經濟行動目的在於擠壓德黑蘭進入全球金融體系的管道，同時將壓力維持在經濟層面，避免市場提前反映進一步軍事升級。」

日股基準日經指數今天收漲0.5%，來到65856.43點。港股恆生指數收平，來到25511.10點。上證指數收漲0.2%，來到3889.45點。

至於其他亞股，台北、首爾、雪梨、新加坡、威靈頓股巿收漲。吉隆坡、雅加達、馬尼拉股巿收跌。