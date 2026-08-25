快訊

台大驚傳墜樓事件！女學生送醫搶救不治 校方：協助家屬善後

證交所修法了！千金股升降單位縮至1元、「違約交割預收機制」延至5年

獨／台大候床12天婦非病死大廳 知情人士曝全身3處感染已獲控制

聽新聞
0:00 / 0:00

巿場關注伊朗經濟窒息計畫、輝達財報 亞股今多收漲

中央社／ 香港25日綜合外電報導
投資人關注美國對伊朗「經濟窒息」計畫同時，在晶片巨頭輝達（NVIDIA）財報公布前，科技股因華爾街再度收黑而承壓。 路透社
投資人關注美國對伊朗「經濟窒息」計畫同時，在晶片巨頭輝達（NVIDIA）財報公布前，科技股因華爾街再度收黑而承壓。 路透社

投資人關注美國對伊朗「經濟窒息」計畫同時，在晶片巨頭輝達（NVIDIA）財報公布前，科技股因華爾街再度收黑而承壓。亞洲股市今天大多收漲。

法新社報導，華府和德黑蘭的戰事將進入第6個月，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）表示，白宮宣布對伊朗發動「經濟D-Day」。他提出威脅稱，與伊朗有貿易往來的國家將遭到打擊。

美國財政部同時聲明，伊朗的數位資產、科技、黃金、航空和航運業，都將成為制裁重點。

貝森特說法顯示美國暫時不採取軍事行動，兩大油價基準合約前一交易日雙雙下跌超過2%。油價在亞洲早盤一度反彈，但隨後轉跌，持續壓低。

Quintex Intel全球策略師殷尼斯（Stephen Innes）表示：「美方對伊朗日益強硬經濟行動目的在於擠壓德黑蘭進入全球金融體系的管道，同時將壓力維持在經濟層面，避免市場提前反映進一步軍事升級。」

日股基準日經指數今天收漲0.5%，來到65856.43點。港股恆生指數收平，來到25511.10點。上證指數收漲0.2%，來到3889.45點。

至於其他亞股，台北、首爾、雪梨、新加坡、威靈頓股巿收漲。吉隆坡、雅加達、馬尼拉股巿收跌。

伊朗 財報 輝達 亞股 日股 科技股

延伸閱讀

美矢言對伊朗祭嚴厲制裁 國際油價與亞股同步走跌

鎖定德黑蘭5大命門 美對伊朗經濟D-Day重點一次看

美國全球封殺伊朗金流！鎖定5大領域 美財長：助洗錢將踢出美元體系

美國財政與伊朗風險升溫 金價衝三個月高、油價止跌反彈

相關新聞

財報前強心針！輝達奪印度AI資料中心業者大單 共9千套Vera Rubin系統

輝達（NVIDIA）公布財報前夕再傳大訂單。印度人工智慧（AI）基礎設施公司AM Intelligence，已訂購9,000套Vera Rubin系統，力拚成為亞洲首批採用這個先進運算平台的公司之一。

Fed華許周五演講 專家：市場如果聽到這些會大漲

華頓商學院教授席格爾（Jeremy Siegel）說，本周五美國聯準會（Fed）主席華許在傑克森洞的演講，如果有講明白聯準會做決策看重哪些數據的話，或許可能出現觸發市場新一輪上漲。

股價自己救？蔡崇信、馬雲增持阿里巴巴股票 表達對AI前景堅定看好

路透25日報導，中國大陸電商和AI服務巨頭阿里巴巴的共同創辦人兼董事會主席蔡崇信，連兩天增持自家公司股份。此外，南華早報報導，已淡出日常管理的元老創辦人馬雲，近期也增持了逾6億港幣阿里巴巴股票。

日本Sony推原創角色進軍車載AI 最快2027年提供服務

日本索尼集團（Sony Group）最快將於2027年度開始，提供由原創角色協助駕駛的車載人工智慧（AI）代理服務，進軍...

巿場關注伊朗經濟窒息計畫、輝達財報 亞股今多收漲

投資人關注美國對伊朗「經濟窒息」計畫同時，在晶片巨頭輝達（NVIDIA）財報公布前，科技股因華爾街再度收黑而承壓。亞洲股...

Anthropic太貴…路透推出首款自家AI模型 改用大陸科技研發

全球內容巨擘路透（Thomson Reuters）24日推出首款自家AI模型「Thomson-1」，為減少依賴Anthropic的昂貴模型，改用中國的開源科技來研發。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。