墨總統：與美貿易談判進行中 不受美加關稅爭端衝擊

墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）今天表示，墨西哥與美國的貿易談判正持續進行，並強調美國與加拿大之間的關稅爭端不會波及墨西哥。

法新社報導，美國、墨西哥、加拿大同為重要區域自由貿易協定「美墨加協定」（USMCA）的成員，該協定對墨西哥意義重大，因為墨西哥有8成出口流向美國。

然而今天美加貿易戰情勢升高，薛恩鮑姆試圖安撫外界對墨西哥恐受負面影響的憂慮。

目前墨西哥正努力擺脫被美國總統川普（DonaldTrump）加徵的一批關稅。

薛恩鮑姆表示，墨西哥經濟部長目前正在華府協商，爭取降低美方對墨西哥鋼、鋁及其他產品所祭出的50%關稅，以及對車輛的25%關稅。

薛恩鮑姆在每日記者會上回應法新社提問時說：「我們已經努力一年多，希望找到降低這些關稅的方法。」

她補充道：「我很樂觀。」

美加兩國21日未能就阻止美國對特定加拿大商品加徵50%新關稅達成協議後，川普與加拿大總理卡尼（Mark Carney）陷入激烈爭執。

川普今天宣布，明年1月1日起，對加拿大課徵的汽車、卡車、汽車零件及鋼鐵關稅將調升至50%。而卡尼已宣布將對美國商品實施報復性關稅，9月8日起生效。