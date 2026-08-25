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日經：日本擬投入6.3億美元 補助採購海底電纜鋪設船

中央社／ 東京25日綜合外電報導

根據「日本經濟新聞」掌握的消息，日本將在年度預算中編列約1000億日圓（約6億2800萬美元）協助國內企業採購能鋪設海底電纜的船隻，以因應成本飆升及中國競爭升溫。

「日經亞洲」（Nikkei Asia）報導，日本總務省將把相關經費納入預計於8月底提交的2027會計年度預算申請中。

日本政府考慮補助船隻採購費用的大約一半，單艘船隻的成本可能達到400億日圓以上。由於日圓走貶及原材料價格上漲，成本持續攀高。

這將是日本首次直接支援購買海底電纜鋪設船。

總務省目標在2027年度預算中協助購入3到5艘船舶。這項補助旨在激勵民間部門投資。

海底電纜承載約99%國際通訊流量，隨著人工智慧（AI）、影音串流以及其他資料密集型服務快速普及，對電纜的需求也急速攀升。

日本企業擁有的電纜鋪設船數量有限而且多已老舊。東京當局憂心日本市場占有率下滑可能削弱國家戰略自主性。

安全疑慮也有升高跡象。台灣和波羅的海（BalticSea）附近發生海底電纜遭到破壞事件，引發外界懷疑中國及俄羅斯涉入其中。

2011年日本發生毀滅性大地震及海嘯時，地震活動切斷其周邊的海底電纜。若鋪設船隻不足，未來發生類似挑戰時將更難以因應。

在世界海底電纜製造領域，法國的阿爾卡特海底網路（Alcatel Submarine Networks）、美國的SubCom、日本的NEC市占率分別為約40%、約30%、約20%。中國的華海通信則掌握近10%市占。

儘管NEC擁有部分技術優勢，但其本身並不經營鋪設船。

資訊與通訊產業為首相高市早苗所列17項戰略重點產業之一。根據日本內閣7月通過的成長策略，目標於2040會計年度前實現公私協力合計2兆4000億日圓的海底電纜基礎建設投資規模。

東京希望2030年前將日本企業在全球海底電纜市場的市占率提升至約35%，較目前增加15個百分點。

海底電纜 日本 補助 北京

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