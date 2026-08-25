快訊

沙德爾颱風撲台機率降！估明下半天發海警 周四、周五離台最近

11歲登《超偶》一舉擊敗冠軍朱俐靜 徐杰驚傳離世得年27歲

綠島震後！商店貨品散滿地 馬蹄橋、大白沙大量落石阻路

聽新聞
0:00 / 0:00

輝達財報倒數股價連7跌…市場關注2028需求能見度 釋出訊號是關鍵

中央社／ 金山24日專電
輝達26日將公布第2季財報，營收可望接近去年同期2倍，市場期待持續升高。 路透社
輝達26日將公布第2季財報，營收可望接近去年同期2倍，市場期待持續升高。 路透社

輝達26日將公布第2季財報營收可望接近去年同期2倍，市場期待持續升高。基金經理人受訪指出，目前尚無足夠資訊判斷2028年成長幅度，投資人將關注Blackwell與Rubin需求展望是否上修，及管理層能否釋出更多長期成長訊號。

輝達（NVIDIA）將於美東時間26日美股盤後公布2027財年第2季財報，並於下午5時舉行財報電話會議。

財報數字幾乎注定亮眼。輝達先前預估，截至7月26日的單季營收約910億美元，上下浮動2%。華爾街則普遍預期，這一季營收可望達920億美元，較去年同期接近翻倍。

展望下一季，華爾街更預估，輝達第3季營收將達1040億美元，再次寫下新高。

● 輝達財報、財測亮眼可期 市場期待更多驚喜

輝達也預估，第2季經調整毛利率為75%，上下浮動0.5個百分點，能否維持備受關注。

彭博近日報導，受記憶體晶片成本飆升影響，輝達部分客戶已接獲通知，搭載輝達AI晶片的伺服器在許多情況下將調漲逾15%。這強化了市場對其維持高毛利率的信心。

市場在輝達公布財報前，期待持續升高。不過截至24日，股價連續7個交易日下跌，創2022年9月以來最長連跌紀錄，反映出投資人轉趨謹慎，市場需要更多「驚喜」。

道爾頓投資公司（Dalton Investments）合夥人黃鐘醇（Owens Huang）指出，短期股價反映市場情緒，長期會回歸基本面。輝達2026及2027年業績成長趨勢相對清楚，但目前市場對2028年的需求及投資規模仍缺乏能見度，財報電話會議釋出的訊號是關鍵。

● AI運算平台Blackwell與Rubin商機還有上修空間？

輝達執行長黃仁勳3月在GTC大會期間表示，Blackwell與Vera Rubin產品2025至2027年預估可創造至少1兆美元營收。投資人將密切關注管理層是否更新先前的預測。

「這會是一個很強烈的正面訊號。」黃鐘醇表示，1兆美元這個數字如果上修，將顯示客戶需求仍強，並強化市場對AI基礎設施投資持續擴張、及對輝達未來營收的信心。

市場也關注輝達剛起步的中央處理器（CPU）業務；黃鐘醇對此持謹慎態度，「CPU固然變得重要，而產生Token（AI模型最小運算單位）及支撐AI智能的核心仍是GPU。」

● TPU、ASIC競爭加大 輝達能守住多少市占？

Google、亞馬遜（Amazon）等大型雲端業者積極發展替代晶片，包括張量處理單元（TPU）與其他特殊應用晶片（ASIC），市場持續關注這些晶片是否侵蝕輝達優勢。

「部分看法指出，輝達多了很多競爭對手，許多公司開始自研晶片，因此輝達市占可能下滑，我對這樣的說法抱持問號。」黃鐘醇指出，在AI模型仍在快速發展和迭代情況下，專用AI晶片有其風險；而觀察市占變化，台積電產能占比可作為關鍵指標。

黃鐘醇進一步分析，因為多數業者都是向台積電下單，如果輝達取得的CoWoS先進封裝產能占比沒有明顯變化，其AI晶片市占率也可能大致維持在相近水準。

● AI模型市場發展擴大運算需求？

輝達加強布局開放權重AI模型，除了自有模型外，也投資許多AI模型開發商。

黃鐘醇指出，從商業策略的角度來看，這有助降低AI模型使用門檻；而當更多人能以較低成本使用AI模型，AI應用將進一步普及，運算需求也會擴大，對輝達更有利。

為擴大AI市場，輝達已與多家金融機構簽署合作備忘錄，計劃建立融資平台，協助客戶取得AI基礎設施建設資金，也引發市場對「循環融資」的疑慮；部分人士擔心，如果客戶的AI業務無法產生足夠現金流，可能面臨償債壓力，並削弱後續投資需求。

黃鐘醇則分析，輝達現金充裕，除回購股票外，也需要尋找能擴大AI市場的資金用途，由於大型併購容易面臨監管阻力，投資或扶植AI基礎設施業者，是較可行的選擇。

輝達 財報 股價 華爾街 Blackwell NVIDIA 營收 美股

延伸閱讀

輝達財報前連七跌 晶片股重挫拖累那指跌0.8%

輝達傳注資AI新創Perplexity 帶動新一波建設

國際震盪牽連亞股漲跌互見 今年來外資提款韓股居冠

相關新聞

台積電供應商Nichias與彰京開發將聯手 在新竹設PFA管廠、明年初投產

為避免過去幾年供應鏈斷鏈危機重演，台積電（2330）關鍵供應商日商Nichias與台灣彰京開發公司計劃聯手，在新竹興建特殊塑膠零組件工廠，生產半導體製程不可或缺的PFA管材。日媒引述知情人士報導，如果順利取得政府許可，這座新廠可望明（2027）年初投產。

輝達財報倒數股價連7跌…市場關注2028需求能見度 釋出訊號是關鍵

輝達26日將公布第2季財報，營收可望接近去年同期2倍，市場期待持續升高。基金經理人受訪指出，目前尚無足夠資訊判斷2028...

打破大陸主宰造船業 美攜手英企欲造「核動力商船」不打價格戰

川普政府準備與英國海事核能企業Core Power合作，打造核動力商船隊抗衡中國主宰的商業造船，計劃2028年開始打造第...

聯手英日韓…歐盟擬組反中聯盟保護汽車業 可能祭出貿易防衛措施

歐盟正規劃聯手日本、南韓及英國，針對汽車製造業建立新的經濟安全夥伴關係。除研擬對中國汽車祭出新一波貿易防衛措施，也計畫在...

AI、半導體股一度遭拋售 投資人逢低買進！日股收高

受昨天美國半導體類股下跌影響，日本東京股市今天開盤後，人工智慧（AI）及半導體股一度遭拋售，隨後逢低買盤占上風，日經指數...

越南股市升格新興市場倒數 社群、AI助長Z世代散戶投資狂熱

隨著富時羅素預計將越南納入全球股票指數系列，越南正式擺脫邊境市場。當前越南經濟與股市猶如1980年代經濟起飛的台灣，伴隨...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。