輝達財報倒數股價連7跌…市場關注2028需求能見度 釋出訊號是關鍵

輝達26日將公布第2季財報，營收可望接近去年同期2倍，市場期待持續升高。基金經理人受訪指出，目前尚無足夠資訊判斷2028年成長幅度，投資人將關注Blackwell與Rubin需求展望是否上修，及管理層能否釋出更多長期成長訊號。

輝達（NVIDIA）將於美東時間26日美股盤後公布2027財年第2季財報，並於下午5時舉行財報電話會議。

財報數字幾乎注定亮眼。輝達先前預估，截至7月26日的單季營收約910億美元，上下浮動2%。華爾街則普遍預期，這一季營收可望達920億美元，較去年同期接近翻倍。

展望下一季，華爾街更預估，輝達第3季營收將達1040億美元，再次寫下新高。

● 輝達財報、財測亮眼可期 市場期待更多驚喜

輝達也預估，第2季經調整毛利率為75%，上下浮動0.5個百分點，能否維持備受關注。

彭博近日報導，受記憶體晶片成本飆升影響，輝達部分客戶已接獲通知，搭載輝達AI晶片的伺服器在許多情況下將調漲逾15%。這強化了市場對其維持高毛利率的信心。

市場在輝達公布財報前，期待持續升高。不過截至24日，股價連續7個交易日下跌，創2022年9月以來最長連跌紀錄，反映出投資人轉趨謹慎，市場需要更多「驚喜」。

道爾頓投資公司（Dalton Investments）合夥人黃鐘醇（Owens Huang）指出，短期股價反映市場情緒，長期會回歸基本面。輝達2026及2027年業績成長趨勢相對清楚，但目前市場對2028年的需求及投資規模仍缺乏能見度，財報電話會議釋出的訊號是關鍵。

● AI運算平台Blackwell與Rubin商機還有上修空間？

輝達執行長黃仁勳3月在GTC大會期間表示，Blackwell與Vera Rubin產品2025至2027年預估可創造至少1兆美元營收。投資人將密切關注管理層是否更新先前的預測。

「這會是一個很強烈的正面訊號。」黃鐘醇表示，1兆美元這個數字如果上修，將顯示客戶需求仍強，並強化市場對AI基礎設施投資持續擴張、及對輝達未來營收的信心。

市場也關注輝達剛起步的中央處理器（CPU）業務；黃鐘醇對此持謹慎態度，「CPU固然變得重要，而產生Token（AI模型最小運算單位）及支撐AI智能的核心仍是GPU。」

● TPU、ASIC競爭加大 輝達能守住多少市占？

Google、亞馬遜（Amazon）等大型雲端業者積極發展替代晶片，包括張量處理單元（TPU）與其他特殊應用晶片（ASIC），市場持續關注這些晶片是否侵蝕輝達優勢。

「部分看法指出，輝達多了很多競爭對手，許多公司開始自研晶片，因此輝達市占可能下滑，我對這樣的說法抱持問號。」黃鐘醇指出，在AI模型仍在快速發展和迭代情況下，專用AI晶片有其風險；而觀察市占變化，台積電產能占比可作為關鍵指標。

黃鐘醇進一步分析，因為多數業者都是向台積電下單，如果輝達取得的CoWoS先進封裝產能占比沒有明顯變化，其AI晶片市占率也可能大致維持在相近水準。

● AI模型市場發展擴大運算需求？

輝達加強布局開放權重AI模型，除了自有模型外，也投資許多AI模型開發商。

黃鐘醇指出，從商業策略的角度來看，這有助降低AI模型使用門檻；而當更多人能以較低成本使用AI模型，AI應用將進一步普及，運算需求也會擴大，對輝達更有利。

為擴大AI市場，輝達已與多家金融機構簽署合作備忘錄，計劃建立融資平台，協助客戶取得AI基礎設施建設資金，也引發市場對「循環融資」的疑慮；部分人士擔心，如果客戶的AI業務無法產生足夠現金流，可能面臨償債壓力，並削弱後續投資需求。

黃鐘醇則分析，輝達現金充裕，除回購股票外，也需要尋找能擴大AI市場的資金用途，由於大型併購容易面臨監管阻力，投資或扶植AI基礎設施業者，是較可行的選擇。