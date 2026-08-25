打破大陸主宰造船業 美攜手英企欲造「核動力商船」不打價格戰

川普政府準備與英國海事核能企業Core Power合作，打造核動力商船隊抗衡中國主宰的商業造船，計劃2028年開始打造第一艘核動力商船。

美國運輸部下轄海事管理局局長卡麥爾（StephenCarmel）告訴英國金融時報，華府24日將與英國CorePower簽署合作協議，加速發展船舶核動力技術。

卡麥爾說：「我們不可能指望做到比中國更便宜來擊敗中國，對方早已把低成本優勢發揮到極致。我們的勝出之道是變陣，轉向對我們更有利的戰場。因此我們不跟對方打價格戰，而是要比拚科技實力，而核能技術正是我們的強項。」

這項合作協議意在加速打造懸掛美國旗幟的核動力商船隊。做法包括建立一套監管架構，讓核動力商船能更快取得核安及航運相關許可、保險、港口使用權，同時符合高標準的安全要求。

Core Power計劃2028年開始建造第一艘核動力船舶。協議內並無聯邦政府掛保證提供資金的條款，不過Core Power表示，目前已從包括日本三井、三菱及住友等企業集團在內的投資人籌得約2億美元資金。

核動力技術幾十年來一直被運用於軍用艦艇，像是讓潛艦長時間在水下航行不用上浮換氣，並能維持高速航行。在此之前核動力一直難以吸引商船業，原因包括建造成本高昂、有些港口禁止核動力船舶進入，以及複雜的國際責任法規。

目前全球擁有最大核動力船隊的國家是俄羅斯，主要是俄國將核動力技術用在北極地區所需的破冰船。

美國驗船協會（American Bureau of Shipping）今年6月核准麻省理工學院海事聯盟（MIT MaritimeConsortium）設計的核動力船舶。

美方官員預計下週將在國際原子能總署（IAEA）於華盛頓舉行的活動中，與英、法、日、韓等國的對口官員會談，討論如何推進核動力海事技術。

Core Power執行長伯伊（Mikal Boe）表示，華府及其他盟國推動核動力商船有戰略急迫性，因為中國也正在朝這個方向發展。

他表示，核動力船舶有潛力與化石燃料動力系統競爭，因為船舶速度可以提高50%至75%，載貨量也能增加，且不受到碳費等環境稅影響。Core Power從船舶整個使用壽命週期估算，核動力船舶的成本可望與傳統航運燃料相當，每噸成本約為500至600美元。

伯伊說：「25年內須汰舊換新的船舶裡約有8200適合採用核動力……我認為從現在開始，我們可以讓其中10%至20%改用核動力。」

儘管核動力航運在許多技術障礙方面已取得突破，但船東對於事故發生時的責任問題以及核動力船舶的成本仍有疑慮。

麻省理工學院海事聯盟機械與海洋工程教授塞普西斯（Themistoklis Sapsis）說：「如果沒人願意承保，一切都是空談。因為一旦真的出問題，總得有人負責賠償。」

塞普西斯表示，所幸反應爐設計的進步已提升核動力系統的安全性，這對爭取社會大眾支持相當重要。核動力商船若要能往返不同國家，也需建立一套共同的監管架構。

此外，業界也擔心是否有足夠核能工程師可以擔任商船船員，或是否有足夠資源培訓現有船員；港口地區的民眾能否接受核動力船舶停靠也是一大問題。

多數業界高層預期，核動力商船最快也要到2030年代之後才會真正投入航運。