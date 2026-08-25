聯手英日韓…歐盟擬組反中聯盟保護汽車業 可能祭出貿易防衛措施

歐盟正規劃聯手日本、南韓及英國，針對汽車製造業建立新的經濟安全夥伴關係。除研擬對中國汽車祭出新一波貿易防衛措施，也計畫在電動車補貼上相互提供優惠，並加強關鍵原物料合作，共同保護汽車產業免受中國大量出口衝擊。

德媒商報（Handelsblatt）24日以「歐盟擬為汽車業組反中聯盟」為題報導，中國汽車大量出口歐洲，不僅衝擊歐洲車廠，也擠壓日本、南韓業者市占。今年5月中國車廠在歐洲的汽車銷量首度超越日本車廠，南韓現代汽車及起亞汽車合計市占也出現下滑。

商報獨家揭露，歐盟與英國、日本及南韓規劃的合作將有3大支柱，包括彼此維持市場開放，讓夥伴國汽車也能享有電動車購車補助等優惠；建立新的汽車貿易防衛措施；以及加強關鍵原物料合作，共同降低關鍵原物料供應對中國的依賴。

第一項合作目前已現雛形。歐盟執委會今年提出「工業加速法案」（Industrial Accelerator Act），希望透過政府採購及補貼政策，優先扶植歐洲製造的汽車等戰略產品。歐盟計畫將英國、日本及南韓納入優惠範圍，未來從這3國進口的汽車，也將比照歐洲製造汽車享有同等待遇。

歐盟2024年已對中國製純電動車加徵反補貼關稅，但中國車廠近年大舉增加插電式油電混合車（PHEV）出口。2024年中國製PHEV占歐盟進口量37%，2025年升至49%，今年第1季更達60%。

歐盟因此打算針對汽車進口祭出新一波貿易防衛措施，概念類似近期為因應全球鋼鐵產能過剩採取的保障措施，在第二項合作中，日本、南韓及英國的汽車進口將獲豁免。

依世界貿易組織（WTO）規則，這類保障措施原則上應適用所有來源國。前歐盟高階貿易官員貝塞羅（Ignacio García Bercero）告訴商報，歐盟可能考慮透過進口配額，或在符合條件下將簽有自由貿易協定的夥伴排除在外，讓日本、南韓及英國免受新措施影響。

第三項合作則聚焦關鍵原物料。日本尤其積極推動相關合作，希望在保護汽車產業的同時，與歐洲共同建立中國以外的供應鏈，降低對中國稀土等戰略原料的依賴。

法國外貿銀行（Natixis）亞太區首席經濟學家艾雷洛（Alicia Garcia Herrero）認為，日本在關鍵原物料生產及精煉方面具有較多經驗，部分原料例如鎵甚至有剩餘產能，因此希望歐盟企業提供承購承諾，為相關原物料生產及精煉業者提供穩定需求。

商報指出，歐盟與英日韓的合作未來可能進一步擴大至加拿大、澳洲等國，形成由「中等強國」組成的經濟安全合作架構，在維持彼此市場開放的同時，共同保護各自產業免受中國出口潮衝擊。