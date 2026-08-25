新加坡研發電動垂直起降飛機試飛成功 瞄準海運物流

新加坡南洋理工大學在德國完成一項飛行測試，試飛首架由本土自主設計、工程研發及製造的電動垂直起降（eVTOL）飛機。專家指出，未來可能存在船到船、船到地及地到船等不同型態的運貨需求，eVTOL有望成為新的運輸方式之一。

新加坡南洋理工大學（NTU Singapore）團隊與德國航空中心飛行測試專家合作，將8公尺翼展驗證機升至90公尺以上的高度。

這項為期一個月的測試於7月至8月期間在德國進行，原型機展示懸停、利用固定翼飛行以及在兩種模式之間進行轉換的能力。

南洋理工大學機械與航空工程學院教授James Wang今天上午接受中央社訪問表示，電動垂直起降飛行器（eVTOL）未來可應用於貨物運輸。馬六甲海峽與新加坡海峽牽動全球大量海運貿易，未來可能存在船到船、船到地及地到船等不同型態的運貨需求，eVTOL有望成為其中一種新的運輸方式。

他說，若相關技術進一步成熟，eVTOL不僅可在新加坡境內運行，例如從西部飛往東部，也可能延伸至東南亞其他國家，形成區域性的空中運輸網絡，甚至將相關飛行器及技術輸出至東南亞其他市場。

隨著全球城市人口與發展密度持續增加，垂直起降的能力將更顯重要，James Wang指出，相較需要大型跑道的傳統飛機，eVTOL可在相對較小的起降場地運作，能更有效利用高度密集城市中的有限土地，為未來城市交通及物流提供新的可能性。

這些eVTOL原型機是南洋理工大學團隊歷經3年多工程研發的成果，期間研究人員進行結構與空氣動力學分析、詳細設計、系統測試及系統整合。

根據南洋理工大學資料指出，該eVTOL研究計畫不僅在於開發受智慧財產權保護的單項飛機技術，更致力於建立系統工程知識庫，並為新加坡培養所需的人才，使其具備設計、工程研發、製造、測試並最終支援先進電動飛機、垂直飛行及先進空中交通的能力。

這架完全由新加坡團隊設計與建造的原型機，今年初在新加坡航空展公開亮相。新加坡去年與多個亞太國家和地區擬定相關資料、協助監管單位為相關飛行器的商業運作做準備。電動垂直起降飛行器可用於物流、緊急醫療服務、搜救和執法等領域。