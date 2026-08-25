快訊

沙德爾颱風撲台機率降！估明下半天發海警 周四、周五離台最近

11歲登《超偶》一舉擊敗冠軍朱俐靜 徐杰驚傳離世得年27歲

綠島震後！商店貨品散滿地 馬蹄橋、大白沙大量落石阻路

聽新聞
0:00 / 0:00

新加坡研發電動垂直起降飛機試飛成功 瞄準海運物流

中央社／ 新加坡25日專電

新加坡南洋理工大學在德國完成一項飛行測試，試飛首架由本土自主設計、工程研發及製造的電動垂直起降（eVTOL）飛機。專家指出，未來可能存在船到船、船到地及地到船等不同型態的運貨需求，eVTOL有望成為新的運輸方式之一。

新加坡南洋理工大學（NTU Singapore）團隊與德國航空中心飛行測試專家合作，將8公尺翼展驗證機升至90公尺以上的高度。

這項為期一個月的測試於7月至8月期間在德國進行，原型機展示懸停、利用固定翼飛行以及在兩種模式之間進行轉換的能力。

南洋理工大學機械與航空工程學院教授James Wang今天上午接受中央社訪問表示，電動垂直起降飛行器（eVTOL）未來可應用於貨物運輸。馬六甲海峽與新加坡海峽牽動全球大量海運貿易，未來可能存在船到船、船到地及地到船等不同型態的運貨需求，eVTOL有望成為其中一種新的運輸方式。

他說，若相關技術進一步成熟，eVTOL不僅可在新加坡境內運行，例如從西部飛往東部，也可能延伸至東南亞其他國家，形成區域性的空中運輸網絡，甚至將相關飛行器及技術輸出至東南亞其他市場。

隨著全球城市人口與發展密度持續增加，垂直起降的能力將更顯重要，James Wang指出，相較需要大型跑道的傳統飛機，eVTOL可在相對較小的起降場地運作，能更有效利用高度密集城市中的有限土地，為未來城市交通及物流提供新的可能性。

這些eVTOL原型機是南洋理工大學團隊歷經3年多工程研發的成果，期間研究人員進行結構與空氣動力學分析、詳細設計、系統測試及系統整合。

根據南洋理工大學資料指出，該eVTOL研究計畫不僅在於開發受智慧財產權保護的單項飛機技術，更致力於建立系統工程知識庫，並為新加坡培養所需的人才，使其具備設計、工程研發、製造、測試並最終支援先進電動飛機、垂直飛行及先進空中交通的能力。

這架完全由新加坡團隊設計與建造的原型機，今年初在新加坡航空展公開亮相。新加坡去年與多個亞太國家和地區擬定相關資料、協助監管單位為相關飛行器的商業運作做準備。電動垂直起降飛行器可用於物流、緊急醫療服務、搜救和執法等領域。

新加坡 飛機 物流

延伸閱讀

陽明交大SST3、FARCX-1科研火箭升空 雙雙寫紀錄

飛越6000公里 解放軍遠征埃及聯訓 殲16料與法戰機對決

打造低碳循環 台科大研發永續微藻碳固定平台

科學人／北捷最難工程試運轉！研究揭沿線地表每年最高下陷4.2公分

相關新聞

台積電供應商Nichias與彰京開發將聯手 在新竹設PFA管廠、明年初投產

為避免過去幾年供應鏈斷鏈危機重演，台積電（2330）關鍵供應商日商Nichias與台灣彰京開發公司計劃聯手，在新竹興建特殊塑膠零組件工廠，生產半導體製程不可或缺的PFA管材。日媒引述知情人士報導，如果順利取得政府許可，這座新廠可望明（2027）年初投產。

輝達財報倒數股價連7跌…市場關注2028需求能見度 釋出訊號是關鍵

輝達26日將公布第2季財報，營收可望接近去年同期2倍，市場期待持續升高。基金經理人受訪指出，目前尚無足夠資訊判斷2028...

打破大陸主宰造船業 美攜手英企欲造「核動力商船」不打價格戰

川普政府準備與英國海事核能企業Core Power合作，打造核動力商船隊抗衡中國主宰的商業造船，計劃2028年開始打造第...

聯手英日韓…歐盟擬組反中聯盟保護汽車業 可能祭出貿易防衛措施

歐盟正規劃聯手日本、南韓及英國，針對汽車製造業建立新的經濟安全夥伴關係。除研擬對中國汽車祭出新一波貿易防衛措施，也計畫在...

AI、半導體股一度遭拋售 投資人逢低買進！日股收高

受昨天美國半導體類股下跌影響，日本東京股市今天開盤後，人工智慧（AI）及半導體股一度遭拋售，隨後逢低買盤占上風，日經指數...

越南股市升格新興市場倒數 社群、AI助長Z世代散戶投資狂熱

隨著富時羅素預計將越南納入全球股票指數系列，越南正式擺脫邊境市場。當前越南經濟與股市猶如1980年代經濟起飛的台灣，伴隨...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。