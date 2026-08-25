越南股市升格新興市場倒數 社群、AI助長Z世代散戶投資狂熱

隨著富時羅素預計將越南納入全球股票指數系列，越南正式擺脫邊境市場。當前越南經濟與股市猶如1980年代經濟起飛的台灣，伴隨宏觀紅利與AI理財普及，吸引大量Z世代湧入，推升散戶開戶數突破1200萬戶，掀起全民投資熱潮。

越南邁入資本市場結構轉型的里程碑，經多年的觀察與審查，富時羅素（FTSE Russell）預計於9月21日正式將越南納入富時全球股票指數系列（GEIS），宣告越南正式脫離邊境市場，達國際機構投資人的基本門檻。

越南最大資金管理與投資公司之一的VinaCapital指出，當前越南的經濟與股市規模，非常類似80至90年代的台灣。當時台灣正經歷從「客廳即工廠」轉型為電子代工、台股首次衝破萬點、中產階級開始瘋狂買車買房的階段。

該機構在一份報告中寫道，2022年越南股票開戶滲透率約占全國人口3%，「3%的數字與台灣1986年左右的零售股票經紀帳戶滲透率相當。越南正遵循與台灣和亞洲四小龍相同的『東亞發展模式』，股市都隨著其經濟的增長而蓬勃發展，越南股市仍處於數十年的發展初期」。

不論在人均所得、散戶投資狂熱，還是產業轉型與外資扮演的角色上，如今越南都與1980至1990年代「台灣錢淹腳目」的起飛期有著極高相似度。目前越南5000美元的人均GDP，也接近台灣80年代中後期。

近期散戶對越南股市的投資熱情高漲，據越南證券存管清算公司統計數據，越南國內散戶證券帳戶總數已正式突破1200萬戶，今年上半年，就新增了近180萬個新帳戶，顯示散戶投資熱度持續。

80年代台灣人湧入證券商營業廳「盯盤」，或守在電視前看著紅綠數字上上下下；現在河內、胡志明市年輕人是下班去咖啡廳滑社群媒體、用手機看證券App。彷彿回到台灣經濟起飛的黃金年代。

胡志明市證券（HSC）首席市場策略師阮孟勇（Nguyễn Mạnh Dũng）告訴中央社，越南是一個非常年輕的國家，人口中位數在34歲以下，民眾對新事物接受度極高，如加密貨幣普及率高居全球前10名。

「不過，越南目前針對大眾的理財規劃概念尚未成熟。年輕一代開始尋求儲蓄與資產增值的管道。雖然目前缺乏能引導他們進行永續理財的專業平台，但這股需求確實存在。他們對投資股票、加密貨幣等高波動性資產展現出濃厚興趣」。

兩位20多歲的Z世代也證實了這波新趨勢。在留學機構從事行政工作的明慧（Minh Hue）告訴中央社，身邊有些朋友開始玩股票。「我有位好友最近就開始投資股票，也跟我說她賺了不少錢，最近還請我吃飯。我覺得現在年輕人開始對股票投資感興趣了」。

對於Z世代投身股市的原因，明慧認為首先是，「若只靠薪水，年輕人真的蠻難靠自己買房買車，所以大家現在都會想多賺一點錢。不過其他投資管道，如房地產，需要的本金又比較多，所以股票對年輕人來說算是比較容易接觸的一種投資方式」。

第二個原因，是身邊朋友還有社群平台上都會討論股票，這種氛圍帶來同儕效應。「再加上現在要學習股票知識真的很方便，AI發展很快。我上個月也是透過AI，用Gemini來學股票知識」。不過她也說，目前多數小資族還是偏好投資更穩定的黃金。

中文系畢業後即在世界四大會計事務所越南公司工作的阮氏懷（Nguyen Thi Hoai）則告訴記者，過去看到抱著手機看盤的都是飛機上的商務艙旅客，但最近更常看見在咖啡廳工作的人，手機或電腦螢幕也顯示紅色和綠色數字，代表他們也正在追蹤股市。

「他們年齡更低，之前在飛機上看到的都像是企業家、40、50歲的中年人，但現在跟我年齡差不多的，00後或90後的人都開始玩了。玩股票、證券的年輕人越來越多」。

阮氏懷舉他學弟為例，一開始只是自己研究股市，之後花錢報名上理財課，班上年輕人也不少。如今開始賺錢，不再需要下班後兼職家教、翻譯，把時間拿來理財，賺得更多。

至於原因，阮氏懷分析有三。第一是越南經濟上行，「這種宏觀（條件）不僅是讓Z世代，也讓一般投資者更樂觀、更願意投資」。

第二是網路發達，能看到更多年齡相仿的成功案例，便想著「我們也不能躺平」。此外，網路也帶來更多學習機會，「不像過去要看書學理財，現在ChatGPT、Google一秒查到」。

第三也是Z世代特點，「我們想挑戰自我，不想停留原地，這種心態讓我們願意承擔更多風險，也可能獲利更多」。

有財經背景的阮氏懷也希望，這次越南市場升級帶來更多投資者，「這會給越南更多壓力，將來變成新興市場，不能一直停留在那，要把自己的身份、地位坐得更穩，要證明自己值得這個地位。如此一來，外面的資金組織才會一步步願意把更多的錢投進越南」。