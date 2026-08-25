全球多國衝突延燒 史上最大石油供應危機

路透社估算顯示，今年全球近半石油來自受衝突影響的國家，凸顯目前供應中斷情況已使過往能源危機相形失色。

路透社報導，美國與以色列6個月前聯手攻擊伊朗，引發有紀錄以來最大石油供應危機，目前仍看不到明確的結束跡象。

與此同時，俄烏戰爭迫使產油及煉油量下滑，包括鄰近的哈薩克今年也受到影響。

利比亞持續的衝突以及美國今年初對委內瑞拉石油出口的限制，讓情況雪上加霜。

路透社根據國際能源總署（IEA）數據計算，受上述衝突影響的國家以2025年產量計算，每天合計生產約4500萬桶石油，占全球供應量逾43%。

這些供應中斷情況加深全球對美國石油供應的依賴，但美方的供應有時也會受到極端天候干擾。

今年石油供應中斷情況並非全都同時發生。

根據分析師估計，隨著沙烏地阿拉伯將石油改道運往紅海，以及波斯灣石油出口商秘密將石油運出荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），目前波斯灣石油供應中斷規模約為每天500萬至700萬桶。

然而，全球石油運輸仍面臨高度風險，紅海和埃及蘇伊士運河（Suez Canal）附近7月發生攻擊事件便證明了這一點。

波斯灣衝突和俄烏戰爭也使得全球煉油產能減少約1成。

烏克蘭已鎖定俄羅斯多數煉油設施攻擊，甚至襲擊遠在鄂木斯克（Omsk）的煉油廠；鄂木斯克距烏克蘭控制區約2700公里。

俄羅斯正面臨燃料短缺，已禁止汽油及柴油出口，使得全球燃料市場供應更加吃緊。

燃料價格上漲已成為推升通膨的主要因素之一，促使借貸成本升高，也助推美國債務攀至40兆美元創新高。

儘管煉油商以最高產能運轉，美國柴油價格仍創新高。

國際能源總署已從緊急儲備中釋出創紀錄數量的石油，以助緩衝供應衝擊。這些釋出行動如今大致完成，而全球石油庫存仍持續下降。