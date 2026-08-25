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台積電供應商Nichias與彰京開發將聯手 在新竹設PFA管廠、明年初投產

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
台積電供應商Nichias與彰京開發將在新竹設廠，生產半導體製程關鍵PFA管材。圖為美商科慕位於美國北卡州的廠區。美聯社
台積電供應商Nichias與彰京開發將在新竹設廠，生產半導體製程關鍵PFA管材。圖為美商科慕位於美國北卡州的廠區。美聯社

為避免過去幾年供應鏈斷鏈危機重演，台積電（2330）關鍵供應商日商Nichias與台灣彰京開發公司計劃聯手，在新竹興建特殊塑膠零組件工廠，生產半導體製程不可或缺的PFA管材。日媒引述知情人士報導，如果順利取得政府許可，這座新廠可望明（2027）年初投產。

回顧2021至2022年全球供應鏈大亂期間，PFA管材一度成為晶圓廠擴產的主要瓶頸，相關材料與零組件交貨期一度拉長至一年。台積電當時甚至曾出面協助供應商，直接與上游材料製造商協調供貨。

目前僅美商科慕（Chemours）、日商大金等少數業者，具備生產高耐久PFA材料的能力；能提供符合半導體產業嚴格要求的高品質流體管路零組件與解決方案的廠商，也屈指可數。

台灣半導體產業協會理事長、台積電資深副總經理侯永清先前指出，提高材料與化學品在地供應，是強化供應鏈韌性的關鍵。

台積電 晶圓廠

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