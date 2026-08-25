台積電供應商Nichias與彰京開發將聯手 在新竹設PFA管廠、明年初投產

川普政府為了推出更持久的關稅措施，今年3月根據1974年貿易法第301條啟動兩項大型調查，其中一項調查十幾個主要貿易夥伴是否有過度生產商品、壓低全球價格的情況，使美國製造商處於不利地位。知情人士透露，美國計畫在下個月川習會前對中國商品加徵7.5%的關稅，理由是中國存在產能過剩問題。

2026-08-25 14:28