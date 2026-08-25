英特爾於 Hot Chips 2026展示3款新品

晶片大廠英特爾（Intel）宣布，於Hot Chips 2026中展示3款針對代理式AI與企業級工作負載所設計的架構，包含用於高效能協調運算的Diamond Rapids處理器、提供高效率推論的Crescent Island GPU，以及支援智慧型用戶端與邊緣運算的Wildcat Lake系統單晶片。

英特爾首席技術長Pushkar Ranade表示，代理式AI正從根本改變設計與建構運算系統的方式。從電晶體和封裝，一路延伸至完整的系統架構。未來的關鍵在於將通用運算、專用加速、先進封裝與開放式小晶片（chiplet）技術緊密結合，以打造能因應不同工作負載，並在實際功耗、成本與部署限制下靈活擴展的系統。

英特爾提到，這些處理器以英特爾晶圓代工（Intel Foundry）技術為基礎，包括Intel 18A製程系列、Foveros Direct 3D封裝，以及率先導入用於開放式小晶片互連的UCIe產業標準。這些技術優勢共同構成具差異化且可擴展的平台，支援下一代AI基礎架構。

英特爾指出，Diamond Rapids是一款專為企業級代理式AI設計的多用途處理器，完全採用英特爾技術打造，包括在功耗與效能方面進一步強化的Intel 18A-P製程。Diamond Rapids導入全新架構，結合可靈活配置的運算模組、統一記憶體互連架構與彈性I/O，提供穩定的高效能、高效率與可擴展性。

英特爾也展示採用Foveros Direct 3D與UCIe-S互連技術的先進SoC架構設計，並搭配高頻寬記憶體子系統、新的進階效能擴充，以及強化的進階矩陣擴充，以加速下一代AI應用。

至於代號為Crescent Island的資料中心GPU，是在處理更多token並創造更高的商業價值。英特爾說，這款低功耗、易於部署的GPU，兼具強大的運算效能與高記憶體容量，可在現有氣冷式資料中心的部署空間內，支援更大的模型、更長的上下文視窗，以及更多同時運作的AI代理。透過改善大規模AI推論的成本效益，Crescent Island能協助企業加速導入AI、提高基礎架構利用率，並獲得更好的AI投資報酬。

另外，代號為Wildcat Lake的Intel Core系列3處理器，為主流價位筆記型電腦與智慧邊緣平台提供符合需求的AI運算能力。英特爾表示，Wildcat Lake採用Intel 18A製程打造，結合可提供高x86單執行緒效能的新型CPU核心、內建具備XMX加速功能的Xe3顯示核心，以及可為混合式AI提供高達17 TOPS的NPU。Wildcat Lake也是英特爾首款採用UCIe的處理器，為主流AI平台實現具成本效益的多晶片封裝設計。