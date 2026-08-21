美股早盤／市場擺脫殖利率攀升陰霾 4大指數齊揚、台積電ADR漲1%

美股四大指數21日早盤全面上攻，試圖重振旗鼓，從美債殖利率上升引發的跌勢中展開反撲。

道瓊工業指數早盤漲314點或0.6%，標普500指數漲0.4%、偏重科技股的那斯達克指數與費城半導體指數，早盤漲幅，分別上漲0.2%與0.4%；台積電ADR漲1%。

美國財長貝森特20日公布擴大美債回購的計畫，並表示準備把每次回購規模提高至40億美元以上。他接受CNBC訪問時說：「部分用意在於釋放訊號，表明我們認為目前的殖利率並未反映基本面。」

不過，美國政府試圖遏止美債市場拋售後，美債只維持了很短的喘息時間，拖累美股前市收跌。市場認為這項措施只能有限度解決問題，10年期與30年期美債殖利率隨後反彈，重回先前的較高水準；尤其是長天期債券持續承壓，因投資人憂心油價上漲將推升通膨。

投資人目前把目光轉向貝森特定24日舉行的記者會，屆時他將公布美國在中東戰爭最新階段，將如何從經濟上孤立伊朗的具體細節。