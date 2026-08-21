三星將買回800億美元自家股票 創南韓史上最大規模

南韓三星電子（Samsung Electronics）今天表示，將買回高達800億美元（約新台幣2兆5445億元）的自家股票，以提振股東回報，創下南韓史上規模最大的庫藏股計畫。

法新社報導，三星電子競爭對手SK海力士（SKhynix）19日剛公布一項規模289億美元的庫藏股計畫，以安撫投資人，帶動其股價翌日大漲12%。

三星電子今天召開董事會，並「批准2026年股東回報計畫，預估金額約為90兆至110兆韓元（800億美元）」。

三星電子指出，這項計畫目的在確保「公司的成長果實能轉化為股東的實質利益」。

三星電子首先計畫在第3季發放總額約30兆韓元的現金股利，具體細節將於10月底召開的董事會會議敲定。

在人工智慧（AI）熱潮帶動的樂觀情緒鼓舞下，三星電子與SK海力士股價6月登上高峰，但此後因投資人不安及整體科技股下挫而走低。

三星電子6月中股價一度創下37萬韓元的歷史新高，今天收盤上漲3.9%，收在28萬1500韓元。

根據三星電子半年度報告，公司小股東人數約800萬人，相當於南韓成年人口近1/5。