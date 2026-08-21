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市場評估美國穩定債市措施 亞股普遍收紅

中央社／ 香港21日綜合外電報導
投資人評估美國財政部壓低長期公債殖利率的措施，但分析師警告，單靠這項措施不足以避免借貸成本飆升，亞洲股市今天普遍收紅。 路透
投資人評估美國財政部壓低長期公債殖利率的措施，但分析師警告，單靠這項措施不足以避免借貸成本飆升，亞洲股市今天普遍收紅。 路透

投資人評估美國財政部壓低長期公債殖利率的措施，但分析師警告，單靠這項措施不足以避免借貸成本飆升，亞洲股市今天普遍收紅。

法新社報導，美國財政部週三表示，將長債回購規模提高「至少一倍」。消息一出為市場帶來亟需的提振。就在前一天，美國30年期公債殖利率飆升至2007年全球金融危機前夕以來的高點。

美國財長貝森特（Scott Bessent）承諾，還有更多工具可用來支撐債市。但在通膨居高不下、政府舉債等疑慮下，持懷疑態度的華爾街投資人再度拋售，這番承諾未能讓美國市場感到多少安心。

消息公布後，長期利率一度大幅下跌，但在週四反彈。荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）重啟缺乏進展，也加劇交易市場的不安。由於美國與伊朗僵局未解，油價過去兩週持續上漲。

美債殖利率上升拖累華爾街，美股3大指數週四全面下跌，仰賴舉債支應鉅額投資的科技公司股價也走低。

不過，亞洲股市今天再度表現強勁，韓國、香港、新加坡、威靈頓、台北、曼谷與雅加達股市上漲，但東京與雪梨股市下跌，上海股市則持平。

債市 亞股 美國 殖利率

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