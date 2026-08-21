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台灣經濟成長率估破11%！但這些外國專家看衰 AI紅利可能難持久

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
專家認為，AI對台灣帶來的成長紅利可能不會長久。路透社
專家認為，AI對台灣帶來的成長紅利可能不會長久。路透社

台灣政府預測今年經濟成長率將達雙位數成長，反映了對人工智慧AI）的樂觀情緒，但專家表示，鑒於存在資本支出減緩和總體經濟轉弱的風險，且台灣產業過度集中在半導體業，這股成長力道可能隨著時間放緩。

CNBC報導，主計總處本月稍早表示，今年的國內生產毛額（GDP）成長率預期將達成11.05%，高於5月預測的9.64%。在科技業的AI需求支撐下，台股指數今年來已大漲逾56%。

不過，馬來亞銀行外匯研究主管Saktiandi Supaat卻表示，「我認為，不應該將今年異常強勁的成長過度推論到未來」。雖然全球科技公司在AI相關產品需求漸增之際的巨額投資讓台灣受益良多，但如果AI投資的步伐放緩，「這可能會相對快速影響到台灣的出口、製造和投資」。

Supaat並指出，台灣對科技和半導體業的依賴，將使其特別容易受到全球科技和AI資本支出周期振盪的影響，以及地緣政治的發展。

Tiger Fund Management執行長Jeremy Tan也指出，這些風險「將使這些成長的長期持續性受到質疑」。

同時，通膨風險上升導致的全球利率可能上漲，也可能為台灣剛萌芽的AI新創帶來壓力。

BMI國家風險分析師Caroline Wong表示，「全球金融情勢的收緊可能加劇股市回檔，進而增加私人信貸市場的壓力」，「對AI新創來說，這所導致的科技公司再融資選項受限，可能導致台灣投資成長的放緩」。

Wong也強調，台海緊張高漲可能惡化投資人的風險情緒，以及任何的投資撤回可能促使主要晶片製造商的客戶減少依賴台灣。

經濟學人智庫（EIU）亞洲首席經濟學家Nick Marro表示，薪資成長步伐也是台灣經濟的另一個隱憂，儘管以科技股為主的國內股市大漲提振民間消費，實質薪資卻仍停滯不前。

Marro表示，「這一切都暗示著AI熱潮紅利並未雨露均霑整個經濟體，也未以結構上可持續的方式進行分配」。

大華銀行（UOB）經濟學家Ho Woei Chen表示，台灣維持科技優勢的能力將是其長期持續性的關鍵。「這需要對研發、人才發展、先進製造能力和下一代科技的持續投資」。

經濟成長率 AI 人工智慧 半導體

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