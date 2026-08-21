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三星SDI賣回三星顯示器部分股份 籌約千億元成長資金
南韓三星集團（Samsung）旗下電池和電子材料子公司三星SDI公告，將持有的三星顯示器公司股份部分賣回，籌得約4兆4500億韓元（約新台幣1025億元），以投資未來成長。
路透社報導，三星SDI今天在證監公告中說，子公司三星顯示器（Samsung Display）計畫以每股34萬韓元買回1309萬股作為庫藏股，交易後三星SDI仍持有2677萬股或10.22%的三星顯示器股份。
公告還寫道，這起交易預定本月27日完成，最終售股數和金額可能有所變動。
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