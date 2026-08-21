三星SDI賣回三星顯示器部分股份 籌約千億元成長資金

美國公債市場今天（21日）出現止穩跡象，但周四走弱，凸顯儘管美國財政部周三宣布擴大回購長債，但在政府聯邦債務總額突破40兆美元之際，難以緩解市場焦慮。多位分析師更是妙語如珠，以像是「拿紙巾擋海嘯」、「在槍傷上貼OK繃」、「用手指堵住堤防上的漏洞」等各種誇張形容詞，來彰顯財長貝森特試圖支撐美債的效力有限。

2026-08-21 14:40