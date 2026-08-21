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美超微完成獨立調查、強化出口合規機制 3人涉違反美出口管制法遭訴

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
美超微（Supermicro）21日宣布，由公司董事會之獨立董事成員進行的內部調查，現已完成。 路透社
美超微（Supermicro）21日宣布，由公司董事會之獨立董事成員進行的內部調查，現已完成。 路透社

美超微（Supermicro）21日宣布，由公司董事會之獨立董事成員進行的內部調查，現已完成。此調查行動是針對一項2026年3月的起訴案件，該案件的起訴對象為三名當時與公司有關聯之人士。

如已發布的資訊，Supermicro於2026年3月19日獲悉，兩名員工及一名承包商因涉嫌共謀違反美國出口管制法規而遭起訴。Supermicro並未被列為該起訴案件內的受起訴對象，亦未被指控有違法行為。本公司已迅速採取相應措施，該三名人士已不再與Supermicro有任何關聯。

本次調查由公司首席獨立董事（Lead Independent Director）Scott Angel及審計委員會主席（Chair of the Board's Audit Committee）Tally Liu主導，並由Munger, Tolles & Olson LLP律師事務所執行。該律師事務所聘請AlixPartners, LLP作為獨立鑑識會計顧問（Forensic Accounting Consultant），雙方作為本調查行動的「獨立顧問（Independent Advisors）」。目前，調查結果已提供給獨立董事成員與全體董事會。

調查團隊審查了聯邦起訴案件內所涉及的客戶交易，以及與部分購買了受管制產品之其他客戶的交易，並未發現任何公司之現任高階管理成員，對起訴案件內的轉移（Diversion）行為，或對任何受管制之公司產品的轉移有所知情。調查結果亦未發現，公司曾直接向已知的受限制對象或地區銷售受出口管制之產品。

此外，調查結果內無任何證據顯示，潛在的受限制產品之轉移，會影響公司先前發布之財務報告的可信度。調查期間，由於公司之受管制產品的銷售量增加，Supermicro已建立起出口合規機制，並開始持續執行。公司的合規團隊秉持著正直、良善原則，在管理團隊的支援下，致力減少受出口管制之公司產品遭轉移至受限制對象或地區的風險。

在本次調查行動中，公司亦針對銷售、技術支援與業務開發等職能的相關員工，採取了多項人事措施，包括因未遵循公司政策或行為準則的勞動契約終止。

在獨立顧問的協助下，獨立董事亦提出了針對公司出口合規機制進行強化的建議，而董事會已全面採納各項建議。在公司法務長（General Counsel）及合規長（Chief Compliance Officer）的督導下，Supermicro進行了內部審查，並已落實部分建議。獨立董事將監督其餘建議的執行。

Supermicro首席獨立董事Scott Angel表示：「我們宣布本次的獨立調查行動已完成。獨立董事支持公司已採取的措施，以協助強化內部政策及程序，以及未來的多項改善方案。」

Supermicro將秉持著最高的合規標準，致力於因應、解決來自整個產業的產品轉移之挑戰。此外，公司也將持續配合與支援相關政府機關的調查行動。

美國 美超微

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