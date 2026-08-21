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薪資協商破裂！現代汽車工會10年來首度全天罷工 公司態度強硬

中央社／ 首爾21日綜合外電報導
南韓現代汽車（Hyundai Motor）工會與資方就薪資及退休年齡進行的長期協商破裂後，今天發動10年來首次全天罷工。 路透社
南韓現代汽車（Hyundai Motor）工會與資方就薪資及退休年齡進行的長期協商破裂後，今天發動10年來首次全天罷工。 路透社

南韓現代汽車（Hyundai Motor）工會與資方就薪資及退休年齡進行的長期協商破裂後，今天發動10年來首次全天罷工

法新社報導，工會估計約有4萬名員工參與這次罷工，其中包括辦公室職員。在此之前，現代汽車勞工上月曾進行為期3天的部分罷工。

工會幹部指出，鑑於公司財務狀況穩健，要求提高獎金50%，以及延後退休年齡2年，都是合理訴求。

工會今天提供給法新社的聲明指出：「公司去年的保留盈餘達101兆韓元（730億美元），因此要求提高獎金50%並不算過分。」

工會聲明表示：「將退休年齡延後2年，每年額外增加的成本約為1800億韓元。」聲明指出：「現代汽車年淨利達13兆韓元，沒有理由無法承擔這項成本。」

現代汽車告訴法新社，在缺乏堅實的法律或合理依據下，公司「無法接受工會的要求」。

工會表示，今天上午6時45分開始的早班工人未到班，下午3時30分開始的班別工人也被告知留在家中。

現代汽車包括蔚山、全州及牙山等地的工廠，預計將因為這場全天性罷工行動而停止生產。

罷工 現代汽車 薪資 南韓 工會

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