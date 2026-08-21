日本三大車企7月在陸銷量同比全數下滑 日產暴跌58.7%嚴重萎縮

日本共同社報導，日本三大車商7月在華新車銷量20日全部出爐，日產汽車銷量較去年同期暴跌58.7%，為2萬3,677輛。在燃油車市場萎縮以及與本土車商競爭加劇的背景下，豐田汽車和本田的銷量也出現下滑。

報導稱，日產銷售量已連續4個月年減。儘管已透過推出純電SUV「NX8」等車型豐富了產品線，但在市場整體低迷的情況下仍陷入苦戰。

另豐田銷量也減少24.3%至11萬4,700輛。本田銷量也同比大幅下滑了44.1%，只銷售2萬5,052輛。新車上市速度緩慢的本田已連續30個月銷量較去年同期下滑。